Sanremo: i controlli delle forze dell'ordine proseguiranno per tutta l'estate, oggi la riunione tra Confcommercio, comune e forze dell'ordine

I serrati controlli iniziati da alcune settimane a Sanremo, contro la microcriminalità e per far rispettare le ordinanze del Sindaco (tra cui quella anti alcol), andranno avanti regolarmente per garantire la sicurezza e la sensazione di tranquillità di residenti e turisti.

La conferma è arrivata questa mattina, al termine di una riunione chiesta da Confcommercio e Federalberghi, al Sindaco di Sanremo, Alessandro Mager, al Comandante della Polizia Municipale Fulvio Asconio ed al Dirigente del Commissariato, Andrea Migliasso. Alla riunione era presente anche il Presidente del Consiglio comunale, Alessandro Il Grande, da sempre molto attento alla garanzia di sicurezza in città.

Nel corso della riunione i rappresentanti della Confcommercio hanno ringraziato Sindaco e forze dell’ordine per i servizi messi in campo in questi ultimi tempi, che stanno aumentando quella sensazione di sicurezza che si avverte in città. “E’ chiaro – hanno affermato dalla associazione di categoria – qualche problema ogni tanto c’è, ma la nostra è una Sanremo che, nella media nazionale, viene da tutti considerata una città assolutamente tranquilla, dove si trascorrono vacanze serene”.

Durante la riunione è stato chiesto di andare avanti con i controlli e, da Sindaco e forze dell’ordine è arrivata la conferma di non fermare assolutamente quanto avviato, anche dopo il ‘Tavolo della sicurezza’ che si è svolto in Prefettura. Anche dalla Questura di Imperia viene confermato come non ci si voglia assolutamente fermare e, quindi, i controlli allestiti negli ultimi tempi diverranno la normalità, almeno per tutta l’estate.

“Una riunione davvero proficua e ringraziamo il dott. Migliasso per l’attenzione e la disponibilità”, commentano il sindaco Mager e il presidente Il Grande. “Sicuramente le operazioni messe in campo nell’ultimo mese – continuano gli amministratori - hanno prodotto i frutti previsti e il cittadino e il turista percepiscono grande attenzione, che va mantenuta alta in vista della stagione estiva. Ribadiamo quindi il nostro ringraziamento al Prefetto e a tutte le Forze dell’Ordine coinvolte. Negli ultimi anni il Comune ha fatto molto sul fronte sicurezza e stiamo continuando a fare molto, ad esempio con le nuove assunzioni programmate per la Polizia locale, con le ordinanze, con l’istituzione del vigile di frazione e con l’implementazione del circuito di videosorveglianza, in relazione al quale stiamo predisponendo nuovi progetti per attrarre ulteriori fondi che verranno cofinanziati”.

Sottolinea il presidente Confcommercio di Sanremo Andrea Di Baldassare: “Siamo contenti dell’operato delle Forze dell’ordine, che prende avvio anche dall’incontro avuto in precedenza con il Prefetto Valerio Massimo Romeo. Proseguiamo nel nostro lavoro sinergico, volto al mantenimento dell’ordine pubblico a Sanremo, che è una città che gode di un’alta percezione di sicurezza e per questo è meta di famiglie. Un primato che dobbiamo mantenere, stroncando sul nascere anche gli episodi di microcriminalità che saltuariamente si sono registrati. L’attenzione della Confcommercio, unita a quella del prefetto, delle Forze dell’ordine e dell’Amministrazione comunale, con un lavoro sinergico, ha prodotto risultati concreti e per questo desideriamo ringraziare tutti per la fattiva collaborazione. La riunione di oggi, inoltre, ci ha consentito di conoscere il nuovo Dirigente del Commissariato di Polizia di Sanremo dott. Andrea Migliasso, che ci ha subito ben impressionato per la sua volontà di ben operare, aprendosi alla collaborazione”.

E Silvio Di Michele presidente di Federalberghi Confcommercio Sanremo, conclude: “Desidero rivolgere un ringraziamento particolare alle Forze dell’ordine per la celerità con cui sono state risolte alcune problematiche di microcriminalità sollevate da Federalberghi. Siamo lieti della grande disponibilità e fattiva collaborazione che abbiamo riscontrato da parte del Prefetto, delle Forze dell’ordine e dell’Amministrazione comunale e siamo sempre più convinti che il lavoro sinergico sia la strada migliore da seguire per giungere a risultati concreti per il bene della città di Sanremo”.

Una conferma che ha ovviamente soddisfatto la Confcommercio e, ne siamo certi, verrà accolta con favore anche dalle altre associazioni di categoria. La bella stagione è iniziata con numeri importanti sul piano turistico, soprattutto nell’ultimo weekend e si i preannuncia un’estate importante con molte manifestazioni che richiameranno tanti turisti. Il tutto, contornato dalla massima sicurezza che garantiranno i controlli in strada.