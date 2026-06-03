martedì 09 giugno
Fuochi artificiali alle 3 di notte e musica fino all’alba, a Sanremo esplode il dibattito sulla movida dell’estate 2026
Fuochi artificiali alle 3 di notte e musica fino all’alba, a Sanremo esplode il dibattito sulla movida dell’estate 2026
Leggi le ultime di: Cronaca
 / Cronaca

Cronaca | 03 giugno 2026, 07:00

Via Armea e Via Grossi Bianchi nel degrado: residenti chiedono interventi urgenti su viabilità e sicurezza (Foto)

Semaforo attivo da mesi senza lavori visibili, strade dissestate e mezzi pesanti oltre i limiti: cresce il malcontento nella zona di via Armea

Cresce il malcontento tra residenti e automobilisti per le condizioni della viabilità nella zona di Via Armea e lungo il collegamento verso Poggio. A segnalare la situazione sono alcuni cittadini che denunciano lo stato di apparente abbandono del cantiere presente in Via Armea, subito dopo la ditta Masotti/Doreca. Da tempo, infatti, nel tratto interessato è installato un semaforo per la regolazione del traffico che provoca rallentamenti e disagi quotidiani alla circolazione. Tuttavia, secondo quanto riferito dai residenti, i lavori non sembrano mai essere realmente iniziati.

“La situazione sta causando rallentamenti e malcontento tra i residenti e gli automobilisti che percorrono quotidianamente quel tratto di strada”, spiegano nella segnalazione inviata alla nostra redazione. Le criticità, però, non si fermano al cantiere. Proseguendo da Strada Armea oltre il ponte in ferro e salendo lungo Via Grossi Bianchi fino all’innesto con la provinciale per Ceriana, il quadro della viabilità viene descritto come particolarmente trascurato. L’intero tratto presenta infatti asfalto dissestato e numerose buche, oltre a una segnaletica stradale poco visibile e alla presenza di erba incolta ai bordi della carreggiata, elementi che contribuiscono a rendere meno sicura la percorrenza della strada.

Tra le problematiche segnalate anche il frequente transito di mezzi pesanti oltre il limite consentito dalla segnaletica, fissato a 3,50 tonnellate. Una situazione che, secondo i residenti, rappresenta un ulteriore elemento di rischio per automobilisti e motociclisti. “Si tratta di problematiche che incidono quotidianamente sulla sicurezza e sulla qualità della viabilità”, sottolineano ancora i cittadini, chiedendo che venga fatta chiarezza sugli eventuali interventi previsti dagli enti competenti e sui tempi di ripristino delle condizioni di sicurezza della strada.

Carlo Alessi

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A GIUGNO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium