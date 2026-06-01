Sicurezza e movida a Sanremo, vertice in Prefettura: più controlli, possibili limiti agli orari dei locali

La sicurezza urbana di Sanremo e la gestione della movida estiva sono state al centro della riunione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, svoltasi questa mattina presso la Prefettura di Imperia e presieduta dal Prefetto Antonio Giaccari. All’incontro hanno preso parte il Questore Andrea Lo Iacono, il Comandante Provinciale dei Carabinieri Simone Martano, il Vice Comandante del Nucleo di Polizia Economico-Finanziario della Guardia di Finanza Mario Segreto e il Comandante provinciale dei Vigili del Fuoco Gian Carlo Paternò. Per il Comune di Sanremo erano presenti il sindaco Alessandro Mager e il presidente del Consiglio comunale Alessandro Il Grande.

La seduta è stata dedicata a un approfondito confronto interistituzionale sul tema della sicurezza nella città dei fiori, con particolare attenzione ai fenomeni collegati alla movida serale e notturna, alla luce degli episodi verificatisi durante l’ultimo fine settimana nei principali punti di aggregazione cittadini. Nel corso della riunione è stato evidenziato come, in diverse circostanze, sia risultato determinante il tempestivo intervento delle pattuglie delle Forze dell’Ordine. In alcuni casi, infatti, è stata garantita una risposta immediata e coordinata grazie all’impiego simultaneo di personale della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, consentendo di gestire efficacemente le situazioni di criticità emerse sul territorio. Dall’incontro è emersa una chiara convergenza tra tutte le istituzioni coinvolte sulla necessità di proseguire lungo il percorso di prevenzione e controllo già avviato negli ultimi mesi. L’obiettivo condiviso è quello di trovare il miglior equilibrio possibile tra le esigenze degli operatori economici e il diritto dei residenti a vivere in condizioni di sicurezza e tranquillità.

Una questione particolarmente sentita, soprattutto in vista dell’imminente stagione turistica, che porterà a Sanremo un significativo incremento delle presenze e una maggiore frequentazione delle aree dedicate all’intrattenimento serale. Tra le misure prese in considerazione figura il rafforzamento dei servizi di controllo del territorio da parte delle Forze di Polizia, che continueranno a operare in stretta sinergia con l’Amministrazione comunale e con il Comando di Polizia Locale. Parallelamente, durante il confronto è stata condivisa la possibilità di potenziare gli interventi di riqualificazione delle zone urbane maggiormente esposte a criticità sotto il profilo dell’ordine pubblico. In particolare, si è discusso del miglioramento dell’illuminazione pubblica nelle aree più sensibili e della possibilità di ricorrere a personale di supporto ai gestori degli esercizi pubblici, in collaborazione con il Comune, per contribuire alla prevenzione di situazioni problematiche.

Uno dei temi più rilevanti affrontati nel corso della riunione riguarda la regolamentazione degli orari di apertura dei locali pubblici. I vertici delle Forze di Polizia hanno infatti evidenziato la necessità di intervenire nelle fasce orarie e nelle zone caratterizzate da una maggiore concentrazione di persone, con l’obiettivo di prevenire possibili episodi di degrado e disordine. L’intento, è stato sottolineato, è quello di evitare la formazione di “focolai di tensione”, garantendo contemporaneamente il regolare svolgimento delle attività economiche e il rispetto della normativa relativa alla somministrazione di bevande alcoliche. In quest’ottica, un ruolo centrale sarà affidato anche alla Polizia Locale, che verrà impegnata in controlli specifici finalizzati a verificare il rispetto delle regole da parte dei gestori degli esercizi pubblici e delle disposizioni eventualmente adottate.

Il confronto proseguirà già nei prossimi giorni. Il Prefetto Giaccari ha infatti convocato per il 4 giugno una nuova riunione alla quale parteciperanno le associazioni rappresentative degli esercizi commerciali firmatarie del “Protocollo d’intesa per la prevenzione degli atti illegali e di situazioni di pericolo per l’ordine pubblico negli esercizi pubblici”. L’appuntamento consentirà di estendere il dibattito sulla sicurezza urbana all’intero territorio provinciale, coinvolgendo direttamente il mondo delle attività economiche in una fase particolarmente delicata dell’anno, segnata dall’avvio della stagione turistica e dall’aumento delle presenze lungo tutta la Riviera. L’obiettivo delle istituzioni è quello di arrivare all’estate con un sistema di prevenzione e controllo ancora più efficace, capace di coniugare accoglienza turistica, vivibilità urbana e tutela dell’ordine pubblico.