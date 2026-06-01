Bordighera: giovane aggredito sul lungomare: la mamma lancia un appello sui social per risalire ai malviventi

A Bordighera cresce la preoccupazione dopo il grave episodio di violenza denunciato sui social da una donna, madre di un giovane che sarebbe stato aggredito nelle prime ore del mattino mentre si trovava a circa un chilometro dal Kursaal e stava raggiungendo alcuni amici. Secondo il racconto pubblicato sui social, il ragazzo sarebbe stato avvicinato da due uomini che gli avrebbero chiesto una sigaretta. Dopo la sua risposta negativa, la situazione sarebbe rapidamente degenerata in una violenta aggressione. Il giovane avrebbe riportato numerose ferite in varie parti del corpo e, una volta soccorso, sarebbe stato medicato con quattro punti di sutura all'occhio e tre all'orecchio.

Nel post, la madre riferisce inoltre che durante l'episodio sarebbe stato sottratto il cellulare del figlio. La donna lancia quindi un appello a eventuali testimoni, invitando chiunque abbia assistito alla scena o notato movimenti sospetti nella zona a fornire informazioni utili agli investigatori. Sempre secondo quanto riportato nel messaggio, alcune telecamere di videosorveglianza avrebbero ripreso parte dei fatti, elementi che potrebbero rivelarsi determinanti per ricostruire con precisione la dinamica dell'accaduto e identificare i responsabili.

Sull'episodio sono in corso gli accertamenti delle forze dell'ordine. La comunità locale segue con attenzione gli sviluppi della vicenda, nella speranza che le indagini consentano di chiarire rapidamente quanto avvenuto e di individuare gli autori dell'aggressione.