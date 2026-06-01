Ventimiglia, maxi controlli interforze: un arresto, tre denunce, droga sequestrata e 18mila euro di sanzioni (Foto)

Proseguono senza sosta i controlli straordinari del territorio disposti dalla Polizia di Stato in vista dell'imminente stagione estiva. Nella giornata di ieri, dalla mattina fino alle ore serali, è stato attuato un articolato servizio interforze che ha coinvolto personale delle Volanti, della Polizia Giudiziaria, della Polizia Amministrativa e Scientifica del Commissariato di Ventimiglia, con il supporto dell'unità cinofila antidroga della Guardia di Finanza e della Polizia Locale. L'operazione, coordinata sul campo dal dirigente del Commissariato, Vice Questore Paolo Arena, è stata svolta nell'ambito delle direttive impartite dal Questore di Imperia, Andrea Lo Iacono, d'intesa con il Prefetto Antonio Giaccari, con l'obiettivo di rafforzare la prevenzione dei reati, contrastare il traffico di sostanze stupefacenti, incrementare la sicurezza urbana e verificare il rispetto delle normative amministrative da parte delle attività commerciali.

Particolare attenzione è stata rivolta alle zone considerate più sensibili sotto il profilo dell'ordine pubblico e dello spaccio di droga. I controlli hanno interessato via Tenda, il quartiere Gianchette, i giardini Tommaso Reggio, la passeggiata Oberdan, Trento e Trieste, via Cavour, corso Genova, via Roma e via della Repubblica. Parallelamente sono stati effettuati controlli a campione sugli avventori e verifiche all'interno di numerosi esercizi pubblici. Contestualmente è stato ulteriormente rafforzato il "Progetto Fiducia", che prevede pattugliamenti appiedati nelle aree commerciali, soprattutto negli orari di chiusura delle attività, per prevenire furti e altri reati predatori.

I numeri dell'operazione

Il bilancio dell'attività è particolarmente significativo:

131 persone identificate

25 cittadini extracomunitari controllati

15 soggetti risultati positivi ai controlli di polizia

34 veicoli controllati

10 verbali per violazioni al Codice della Strada

3 autovetture sequestrate

1 veicolo sottoposto a fermo amministrativo

5 controlli antidroga, uno dei quali con esito positivo

2 verbali per ubriachezza molesta

69 borse contraffatte sequestrate

5 esercizi commerciali controllati

circa 18mila euro di sanzioni amministrative complessive

Tra le infrazioni al Codice della Strada contestate figurano casi di guida senza patente, circolazione con veicoli sottoposti a sequestro o fermo amministrativo, mancanza di copertura assicurativa, omessa revisione e irregolarità nella documentazione di circolazione.

Un arresto e tre denunce

Nel corso dei controlli è stato eseguito un ordine di carcerazione nei confronti di un cittadino italiano, fermato durante i servizi di prevenzione generale. L'uomo era destinatario di un provvedimento definitivo per furto in abitazione e violazione di domicilio e dovrà scontare una pena residua di quattro anni e tre mesi di reclusione. Dopo le formalità di rito è stato accompagnato presso la Casa Circondariale di Sanremo. Sono invece tre le persone denunciate in stato di libertà. Il primo caso riguarda il titolare di un esercizio commerciale specializzato nella vendita di prodotti derivati dalla cannabis. Durante un controllo, gli operatori hanno rinvenuto circa 87 grammi di infiorescenze di canapa e 49 grammi di hashish, custoditi all'interno di sacchetti di plastica in un frigorifero situato nel retro del magazzino. Dopo il narcotest, che ha evidenziato la presenza di principi attivi, il materiale è stato sequestrato e il commerciante denunciato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

«Il Decreto Sicurezza 48/2025 proibisce l'importazione, la lavorazione, la detenzione, la cessione e la vendita al pubblico di prodotti costituiti da infiorescenze di canapa, anche in forma semilavorata, essiccata o triturata», ricordano gli investigatori. La seconda denuncia riguarda un cittadino italiano individuato in piazza Guglielmo Marconi, già destinatario di un foglio di via obbligatorio con divieto di ritorno nel Comune di Ventimiglia per tre anni, emesso nel 2024 dal Questore di Imperia. Accertata la violazione del provvedimento, è stato deferito all'autorità giudiziaria. La terza denuncia è scattata nei confronti di un cittadino comunitario trovato in possesso di un cutter con lama retrattile lunga 9 centimetri, custodito all'interno del marsupio e considerato immediatamente utilizzabile quale oggetto atto ad offendere. L'arma è stata sequestrata.

Droga e ubriachezza molesta

Sul fronte degli stupefacenti, un cittadino extracomunitario è stato trovato in possesso di 2,31 grammi di hashish detenuti per uso personale. La sostanza è stata sequestrata e l'uomo segnalato alla Prefettura. Due persone, entrambe extracomunitarie, sono state inoltre sanzionate per ubriachezza molesta sulla pubblica via.

Lotta alla contraffazione e controlli amministrativi

Importante anche l'attività di contrasto alla vendita abusiva di merce contraffatta. Gli agenti hanno sequestrato 69 borse riportanti marchi falsificati, abbandonate da alcuni venditori che si sono dati alla fuga nelle vie del centro cittadino. Per quanto riguarda le verifiche amministrative, su cinque esercizi commerciali controllati, uno è risultato irregolare. In particolare, all'interno di un'attività di ristorazione è stata accertata la mancanza della tabella dei giochi proibiti e della documentazione prevista dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza. Nel corso dell'operazione sono stati inoltre effettuati due rintracci per la notifica di provvedimenti a carico di cittadini extracomunitari. L'attività si inserisce nel più ampio piano di prevenzione predisposto dalle forze dell'ordine per garantire un'estate all'insegna della sicurezza, con una presenza sempre più capillare sul territorio e controlli mirati nelle aree maggiormente frequentate da residenti e turisti.