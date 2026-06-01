Da oggi autovelox attivi 24 ore su 24 a Sanremo: controlli automatici ai Tre Ponti e in corso Marconi

Da oggi, 1° giugno, entrano ufficialmente in funzione in modalità automatica e permanente 24 ore su 24 i due autovelox installati lungo l’Aurelia a Sanremo, precisamente in corso Mazzini, nella zona dei Tre Ponti, e in corso Marconi, due delle principali direttrici di accesso alla città. La novità arriva dopo il decreto autorizzativo emanato dalla Prefettura di Imperia, che consente ai dispositivi di operare senza la presenza costante di una pattuglia e senza l'obbligo della contestazione immediata delle infrazioni. Fino ad oggi, infatti, i due impianti potevano essere utilizzati soltanto con gli agenti sul posto, limitandone di fatto l'impiego.

Da questa mattina, invece, gli autovelox sono pienamente operativi in modalità automatica e potranno rilevare le violazioni dei limiti di velocità in qualsiasi momento della giornata. Particolare attenzione dovranno prestare gli automobilisti al rispetto del limite massimo di 50 km/h, previsto nei tratti interessati dai controlli. Il superamento della velocità consentita comporterà l'emissione delle relative sanzioni secondo quanto previsto dal Codice della Strada. L'autorizzazione prefettizia si inserisce in un più ampio piano provinciale di prevenzione degli incidenti stradali e si basa sull'analisi dell'incidentalità registrata negli ultimi cinque anni. I dati relativi a corso Mazzini e corso Marconi hanno evidenziato una situazione particolarmente delicata: oltre 260 incidenti stradali complessivi, di cui circa 180 con feriti e quattro mortali.

Proprio questi numeri hanno contribuito all'inserimento dei due tratti sanremesi nell'elenco delle strade provinciali dove sarà possibile effettuare controlli elettronici della velocità senza fermare immediatamente i veicoli. Nel decreto della Prefettura viene inoltre ribadito che la presenza degli autovelox dovrà essere segnalata con apposita cartellonistica, in conformità alle disposizioni del Codice della Strada e alle normative ministeriali vigenti. L'obiettivo dichiarato è quello di ridurre drasticamente l'incidentalità e aumentare la sicurezza stradale lungo due arterie che ogni giorno registrano un intenso flusso di traffico, sia in ingresso sia in uscita dalla città dei fiori.