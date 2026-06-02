Dolceacqua in lutto: è morto Franklin Montague, il cantante giamaicano che partecipò a 'The Voice Senior'

Dolceacqua è in lutto per la morte di Franklin Montague, cantante, interprete, musicista e compositore giamaicano che da anni viveva nel Borgo dei Doria insieme ai suoi familiari.

Originario di Kingston, in Giamaica, fu compagno di classe di Bob Marley. Visse un periodo a Londra e poi decise di trasferirsi in Italia. Franklin dedicò la sua vita alla musica. Nel corso della sua carriera si è esibito in giro per il mondo accanto ai Rolling Stones, a Stevie Wonder, a Wilson Pickett, Eddy Grand e a Bob Marley. Il suo sound ha saputo unire la musica classica a melodie proprie della dub music e condividere il reggae e l'R&B con il pubblico di tutto il mondo. Partecipò, inoltre, alla prima edizione del talent show di Rai Uno 'The Voice Senior' nella squadra di Clementino. Chi l'ha conosciuto lo ricorda per la sua voce, la sua gentilezza, il suo umorismo e il suo spirito generoso.

Il funerale verrà celebrato giovedì prossimo alle 16 a Dolceacqua.