Sanremo: analisi delle acque ok da Arpal, revocati i divieti di balneazione in corso Trento Trieste e lungomare Calvino

Tornano balneabili tutte le acque del mare di Sanremo. La conferma è arrivata nella tarda mattinata di oggi con la doppia ordinanza promulgata dal Sindaco, Alessandro Mager. Se, per lungomare Calvino era molto probabile il ritorno alla normalità, non ci si aspettava invece quello relativo alle spiagge di corso Trento Trieste.

Una bella notizia, quindi, per i fruitori delle spiagge Arenella, Italia e Morgana, per le quali nelle scorse settimane i gestori avevano addirittura fatto ricorso al Tar. Il tribunale amministrativo regionale, lo ricordiamo, aveva accolto l’istanza concedendo quindi di fare il bagno nello specchio acqueo tra i due porti. Ma, pochi giorni dopo le analisi eseguite dall’Arpal avevano riportato il divieto di balneazione che, guarda caso, era arrivato insieme alle spiagge di lungomare Calvino.

Oggi sono arrivate le nuove analisi eseguite il 29 maggio scorso che hanno evidenziato come il campione routinario del 26 abbia dato esito favorevole per tutti i parametri previsti. Situazione analoga per le spiagge tra il Living Garden e piazzale Dapporto, con le analisi che hanno portato tutto alla normalità.

Si tratta di una ottima notizia per il turismo sanremese, che purtroppo arriva al termine del ponte appena terminato e che ha portato migliaia di villeggianti nella città dei fiori. A dire il vero in pochi hanno rispettato il divieto di balneazione imposto: abbiamo visto tanti Fre il bagno nelle due zone non consentite ma, di fatto, le acque erano pulite, visto che le analisi risalivano a prima del ponte.

Ora c’è da augurarsi che per tutta la stagione non si presentino nuovi problemi alla balneazione e che le spiagge possano accogliere residenti e turisti senza la spada di Damocle del divieto. La depurazione delle acque, dopo i lavori eseguiti, sembra sia a posto e rimane solo da godere del sole e del mare per la stagione estiva che sta per iniziare.