Taggia, consegnata l’area per il nuovo ponte ciclopedonale sull’Argentina: da giovedì chiuso il passaggio (Foto)

È stata ufficialmente consegnata alla ditta incaricata l’area di cantiere per la demolizione e ricostruzione del ponte ciclopedonale sul torrente Argentina, tra Taggia e Riva Ligure. I lavori, inizialmente previsti per oggi, 3 giugno, inizieranno con un leggero slittamento di un paio di giorni, per permettere al Comune di predisporre una segnaletica adeguata che informi gli utenti della prossima interruzione della pista ciclabile.

A partire da giovedì 5 giugno, infatti, il passaggio sul tratto interessato sarà quindi interdetto. La decisione è stata condivisa in mattinata nel corso di un confronto operativo tra gli uffici tecnici della Regione Liguria e quelli dei Comuni coinvolti. “Oggi l’area è stata formalmente consegnata alla ditta. Il passaggio verrà chiuso a partire da giovedì”, ha spiegato l’assessore regionale alla Difesa del Suolo e alle Infrastrutture, Giacomo Giampedrone.

Intorno all’opera, però, il dibattito resta acceso. Come abbiamo raccontato nei giorni scorsi, la decisione di demolire l’attuale ponte storico ha sollevato clamore e diviso la comunità, tra chi sostiene la necessità di un’infrastruttura più moderna e chi invece avrebbe preferito un recupero conservativo. Il clima resta teso e per domenica 8 giugno è già stata annunciata una protesta pubblica da parte di cittadini e associazioni contrari all’intervento.