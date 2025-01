Sanremo: in dirittura d'arrivo la demolizione dell'ecomostro, probabile fine dei lavori entro il mese di gennaio (Foto e Video)

Sono ormai in dirittura d’arrivo i lavori di demolizione del cosiddetto ‘Ecomostro’, ovvero lo scheletro del primo piano di un albergo che doveva essere costruito e che è stato bloccato da anni per i noti problemi legati all’eccessiva volumetria, all'interno di Portosole, l'approdo turistico di Sanremo.

Da alcuni giorni anche l’alone attorno al cantiere per la demolizione è ‘caduto’, visto che le strutture con i teli che tenevano nascosti i lavori, si sono diradate e, anche grazie alle immagini dall’alto, possiamo notare come manchi davvero poco per la conclusione dei lavori, auspicabile per fine gennaio. Si tratta di un intervento, iniziato nell’ottobre scorso e che, a causa di problemi burocratici, era stato procrastinato più volte. Da circa tre mesi si sta lavorando per mettere la parola fine ad una delle opere purtroppo più discusse degli ultimi 40 anni in città e che, a breve, lascerà spazio ad un hotel di lusso, con metrature e altezze più consone rispetto al progetto precedente.

Per il prossimo Festival di Sanremo, quindi, il piazzale che ha ospitato la fatiscente struttura per anni, sarà finalmente libero e, ovviamente, ora si attende la presentazione della nuova costruzione anche se, prima, grazie alla convenzione con il comune, è prevista la costruzione del nuovo collegamento tra via Vesco e via Gavagnin, il parcheggio di Villa Magnolie, una serie di interventi di viabilità e parcheggi, la rampa tra via Salvo D’Acquisto e via Gavagnin e le opere di urbanizzazione della stessa via. Senza dimenticare che il tetto della struttura sarà un'area verde per tutti i cittadini.

Per quanto riguarda i lavori del nuovo albergo, che al momento non si sa ancora se quatto o cinque stelle (comunque sarà un hotel di lusso), dovrebbero iniziare dopo alcuni mesi dalla fine dell'intervento di demolizione.