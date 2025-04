Firmato l'atto costitutivo della Comunità Energetica Rinnovabile tra i Comuni di Ospedaletti e Vallebona

E' stata posta questa mattina, in Comune ad Ospedaletti, la firma dell'atto costitutivo del CER (Comunità Energetica Rinnovabile) tra il Comune (capofila) e quello di Vallebona. A sottoscriverlo sono stati i Sindaci Daniele Cimiotti ed Alessandro Lantero.

“Siamo davvero felici di aver raggiunto questo risultato - evidenzia Cimiotti - al termine di un complesso iter, iniziato l'anno scorso dopo aver vinto il Bando Regionale per lo 'Sviluppo della Comunità Energetica Rinnovabile. Durante questo lungo percorso, condotto con il Sindaco di Vallebona Alessandro Lantero, ci ha supportato la Regione Liguria attraverso l'IRE (Infrastrutture Recupero Edilizio Energia) con la sua divisione 'Energia Area Pianificazione e Servizi Energetici. Il Comune provvederà a breve a pubblicare la 'manifestazione di interesse', rivolta a qualsiasi cittadino o impresa che voglia far parte di questa comunità energetica per poter ottenere i vantaggi che ne conseguiranno in termini di risparmio, sia energetico che economico”.

“Devo ringraziare il collega Cimiotti - fa eco Lantero - che si è occupato quasi completamente di portare avanti questa iniziativa che porterà grossi vantaggi soprattutto per i privati che intenderanno aderire creando una Comunità Energetica estesa, usufruendo entro l'anno in corso al Pnrr che garantisce un risparmio pari al 40% del costo complessivo dell'impianto di fonti energetiche rinnovabili installate. Con questo contributo un impianto fotovoltaico potrà essere ammortizzato nell'arco di sei o sette anni, mentre negli anni successivi, fino ad un totale di 20 anni, genererà una buona rendita annuale per tutti gli aderenti al progetto oltre ad un beneficio ambientale di notevole portata”.

Alla firma dell'Atto Costitutivo della Comunità Energetica erano presenti, oltre ai due sindaci, anche assessori, consiglieri comunali di maggioranza e opposizione, e funzionari del Comune di Ospedaletti.