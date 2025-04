Sanremo, il sottopasso di corso Imperatrice torna a splendere: guasto risolto in tempi record

Ripristinata in tempi record l’illuminazione nel sottopasso pedonale di corso Imperatrice, rimasto al buio per tutta la giornata di mercoledì. A meno di 24 ore dalle segnalazioni da parte di residenti e turisti, l’amministrazione comunale ha fatto sapere che il guasto è stato individuato e risolto, riportando piena funzionalità a uno dei passaggi pedonali più frequentati della città.

Il blackout era stato notato da numerose persone proprio mentre Sanremo si riempiva per il ponte del 25 aprile. Vie del centro affollate, spiagge animate nonostante il divieto di balneazione e parcheggi quasi esauriti: la città stava vivendo una delle sue giornate più vivaci della primavera, e quel buio improvviso in un punto tanto curato – recentemente oggetto di un restyling con pannelli informativi digitali e cartellonistica moderna – non era passato inosservato.

Ma la risposta è arrivata in fretta. Giovedì mattina le luci erano nuovamente accese, restituendo al sottopasso il suo aspetto ordinato e funzionale, proprio in vista delle giornate di massimo afflusso. Una buona notizia non solo per chi vive in città, ma anche per i tanti turisti che in queste ore stanno attraversando Sanremo in lungo e in largo.