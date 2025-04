Bordighera: salvaguardare l’incolumità pubblica e per fronteggiare situazioni di rischio nel porto, ordinanza dell'Amministrazione

L’Amministrazione comunale di Bordighera ha emesso l’ordinanza relativa agli adempimenti necessari per salvaguardare l’incolumità pubblica e per fronteggiare situazioni di rischio nel porto, in modo da dare piena attuazione all'ordinanza della Capitaneria di Porto ‘Regolamento di sicurezza’ dell’approdo e del Piano Ormeggi. Il provvedimento segue il mandato puntuale da parte della Giunta che, perdurando le difficoltà di una soluzione condivisa con le associazioni dei pescatori, ha deliberato di dare piena attuazione alle disposizioni organizzative stabilite nel piano ormeggi già approvato dal Consiglio Comunale, insieme al Regolamento del Porto.

Il provvedimento rientra a pieno titolo nel percorso che, con continuità dal 2020 ad oggi, l’Amministrazione ha tracciato con l’obiettivo di valorizzare al meglio le potenzialità dell’approdo, cui è già stata conferita per quattro volte la Bandiera Blu. Il totale degli investimenti sull’infrastruttura, di portata strategica, ha già superato il totale di 2.000.000 milioni di euro (1.908.359,79 per manutenzione straordinaria e 115.998,82 per quella ordinaria), cui si somma un ulteriore stanziamento di 200.000 deciso con l’ultima variazione di bilancio.

“La necessità di un miglioramento delle condizioni di sicurezza del Porto – evidenzia l’Amministrazione - è stata oggetto di attente valutazioni già da luglio 2023, con l’entrata in vigore dell’ordinanza dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Sanremo che ha approvato e reso esecutivo il Regolamento. Conseguentemente l’Ufficio Porto del Comune ha avviato la predisposizione del Regolamento del Porto e del Piano Ormeggi, tenendo conto delle altre realtà limitrofe. In particolare, nel contesto della redazione del nuovo Piano Ormeggi si è tenuta una riunione tecnica (alla presenza dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Sanremo, del Corpo Piloti del Porto di Genova, degliAntichi Ormeggiatori del Porto di Genova e di alcuni pescatori professionisti) volta a valutare la fattibilità di ormeggio da parte di due moto pescherecci presenti nel porto”.

Nella riunione è stato convenuto, tra l’altro, di prevedere un fronte banchina di 35 metri per l’area pescatori professionisti (zona A), di spostare un’imbarcazione e di predisporre il piano d’ormeggio dei moto pescherecci in funzione della lunghezza delle unità e delle peculiarità di manovra. Successivamente l’Ufficio Porto ha concluso la redazione del Regolamento e del Piano Ormeggi, completo delle indicazioni delle aree e dei posti di ormeggio, nonché dell’indicazione delle piazze d’acqua sia per dimensioni per ogni categoria di appartenenza che per quantità.

Alla luce delle rimostranze avanzate dai pescatori e per attuare pienamente le disposizioni di sicurezza approvate, nel febbraio scorso si è svolta una riunione alla presenza delle associazioni di categoria Coldiretti Impresa Pesca Liguria, Confcooperative Liguria Federcoopesca, Lega Coop Liguria da cui è emersa la richiesta di organizzare una manovra di ormeggio di prova. In merito l’Ufficio Porto si è attivato con il Corpo Piloti di Genova ma l’operazione ha riscontrato problematiche organizzative-logistiche oggettive per il reperimento del mezzo, che inizialmente era stato individuato e successivamente non è più stato disponibile per irreperibilità del proprietario.

Il 18 aprile scorso è stata convocato un ulteriore tavolo conConfcooperative Liguria Federcoopesca e Lega Coop Liguria, anch’esso senza esito. Poiché le manovre di ormeggio vengono quotidianamente effettuate in porto dai pescherecci già presenti, alcuni di dimensioni considerevoli e sprovvisti di elica di prua e poiché la Delegazione di Spiaggia di Bordighera ha richiesto una relazione sullo stato di attuazione degli ormeggi con una nota pervenuta lo scorso 22 aprile, la Giunta ha deciso quindi di dare mandato affinchè quanto disposto dal Piano Ormeggi venga puntualmente eseguito.

L’ordinanza emessa attua l’indirizzo della Giunta, mirato esclusivamente a scongiurare, con lo spostamento di tutte le imbarcazioni come previsto dal Piano Ormeggi, situazioni di rischio che possono compromettere la pubblica sicurezza.