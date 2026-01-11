Città strapiena e in fermento: tra Fiamma Olimpica e saldi Sanremo vive un sabato da sold out (Foto)

Tra il passaggio della Fiamma Olimpica e l’avvio dei saldi invernali, Sanremo ha vissuto un sabato da tutto esaurito, con il centro cittadino animato per l’intera giornata e un colpo d’occhio che ha ricordato, a tratti, le settimane clou del Festival. Già dalla tarda mattinata, via Matteotti si è riempita di persone: residenti, visitatori e turisti hanno approfittato della concomitanza tra l’evento olimpico e le occasioni di shopping, trasformando l’isola pedonale in un flusso continuo di passeggio. Un movimento che non si è esaurito con il pomeriggio, ma che è proseguito senza soluzione di continuità anche in serata, come da tradizione sanremese.

A contribuire all’atmosfera è stato anche il clima di festa portato dalla Fiamma Olimpica, capace di richiamare curiosi lungo il percorso e di creare un richiamo emotivo che si è poi riversato nelle vie del centro. I negozi hanno beneficiato di un’affluenza costante, mentre bar e locali hanno lavorato a pieno ritmo, accompagnando la giornata fino alle ore serali. Le “vibes da Festival” si sono percepite in modo particolare nella zona del Teatro Ariston, dove nel tardo pomeriggio e in serata l’area esterna è stata letteralmente presa d’assalto. Un assaggio di quell’energia che, tra poche settimane, diventerà la cifra quotidiana della città durante la kermesse musicale, ma che già ieri ha restituito l’immagine di una Sanremo viva, attrattiva e capace di catalizzare presenze.

Un sabato che, tra eventi, saldi e clima favorevole, ha confermato come la città riesca a rispondere con forza quando più fattori si intrecciano, offrendo un anticipo di quello che molti si aspettano nelle prossime settimane: un centro sempre più frequentato e protagonista.