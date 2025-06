Spiagge a Ventimiglia, Leuzzi: "Quadro desolante, superficialità nelle piccole manutenzioni ordinarie" (Video)

"Chiediamo di gestire le spiagge in maniera normale per una città turistica, solamente con lavori normali" - dice il consigliere comunale di minoranza a Ventimiglia Alessandro Leuzzi che nel giorno del 2 giugno ha visionato e controllato personalmente le condizioni delle spiagge cittadine.

"Circa un mese fa l'amministrazione comunale ci tranquillizzava sullo stato delle spiagge pubbliche, già pronte per accogliere i turisti" - afferma il consigliere comunale di minoranza del Partito Democratico - "In seguito a diverse segnalazioni da parte dei cittadini siamo andati direttamente a visionare la situazione: ne nasce un quadro desolante. Dopo aver perso l'occasione di assaporare un anticipo di stagione con i ponti di Pasqua, del 25 aprile e del 1 maggio, si immaginava un ponte del 2 giugno diverso, invece, dobbiamo rilevare che il cantiere del reef è ancora presente sulle spiagge di levante in maniera massiccia".

"Le famose docce loggate sono sostituite a metà. In alcune spiagge sono presenti ancora quelle vecchie e malconce evidenziando, come da prassi per questa amministrazione, una superficialità anche nelle piccole manutenzioni ordinarie" - sottolinea Leuzzi - "Erba alta e rifiuti di ogni genere sono presenti sulle spiagge pubbliche anche perché non sono presenti i gettacarte per la raccolta differenziata. Aiuole mantenute sul litorale con erbacce e piante di alto fusto sofferenti. Marciapiedi e muretti che, in alcuni tratti, necessitano di manutenzione. In altri servirebbe una spazzata e una lavata. E' bene ricordare, inoltre, che il vecchio passaggio delle Calandre non è ancora stato ripristinato e con tutta probabilità non lo sarà affatto nemmeno per l'estate del 2025".