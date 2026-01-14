Giardini in piazza D'Armi, SìAmo Camporosso: "Non basta rifare panchine e tavoli, servono giochi sicuri"

"Non basta rifare panchine e tavoli, servono giochi sicuri" - dice il gruppo consiliare SìAmo Camporosso segnalando una criticità riscontrata nell'area giochi dei giardini in piazza D'Armi a Camporosso Mare. "Vogliamo portare all’attenzione dell’Amministrazione comunale e dei cittadini una situazione di grave criticità presente nell’area giochi dei giardini di Camporosso Mare" - sottolinea SìAmo Camporosso - "Le immagini parlano da sole: pavimentazione sconnessa, giunti aperti, dislivelli evidenti e parti deteriorate all’interno dei giochi, con spazi in cui un bambino può facilmente inciampare o incastrare piedi e dita. Una condizione che rappresenta un concreto pericolo per la sicurezza dei più piccoli, soprattutto in un’area che dovrebbe essere pensata esclusivamente per il gioco e la serenità delle famiglie".

"Accogliamo positivamente gli interventi di sostituzione di panchine e tavoli ma non possiamo accettare che ci si fermi all’arredo urbano, lasciando in secondo piano ciò che conta davvero: la sicurezza dei giochi e delle superfici su cui giocano i bambini" - dichiara SìAmo Camporosso - "Riteniamo che i giochi presenti siano ormai obsoleti e non più adeguati e che non sia sufficiente una manutenzione parziale o temporanea. Serve una scelta chiara e responsabile: la sostituzione completa delle strutture ludiche e della pavimentazione, nel rispetto delle normative di sicurezza vigenti".