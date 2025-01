Sanremo: fatture non pagate per gli scavi del parcheggio di piazza Eroi, dal Comune "I lavori proseguono regolarmente"

Anche se c’è un po’ di preoccupazione tra gli operatori commerciali di piazza Eroi Sanremesi e dell’intero centro della città per la notizia di un mancato pagamento per gli scavi eseguiti nel cantiere del costruendo parcheggio, dal Comune oggi arrivano ampie rassicurazioni sul problema.

Mentre, come documentato ieri dal nostro giornale, i lavori stanno regolarmente proseguendo e il ‘caso’ riguarda il mancato pagamento di una fattura da circa 350mila euro per lo scavo eseguito dalla EcoScavi di Taggia per conto della Cooperativa Edile Appennino che sta eseguendo l’importante intervento.

Si tratta di lavori già terminati che dovranno ovviamente essere saldati e che, al momento, vedono un contenzioso che sarà discusso nei prossimi giorni. Da palazzo Bellevue, come anticipato già ieri, viene confermato che il crono programma è in linea con quanto stabilito e che i lavori stanno proseguendo regolarmente. Non è escluso un sopralluogo del Sindaco Alessandro Mager nei prossimi giorni anche se, la settimana scorsa, una verifica è stata fatta da Danilo Burastero, dirigente del settore Lavori Pubblici del Comune che è anche il ‘Rup’ del progetto.

Dal Comune confermano che, se i lavori proseguiranno in questo modo, il parcheggio potrà essere aperto entro la fine dell’anno, anche se nel 2026 sono previsti gli interventi in superficie con l’allestimento della pavimentazione e dell’arredo urbano oltre alle finiture esterne.

Palazzo Bellevue (che ha smentito seccamente eventuali correlazioni con il cantiere del palazzetto dello sport di Pian di Poma) ha parlato in queste ore con la cooperativa Appennino che ha confermato di essere in contatto con la Eco Scavi per le verifiche della fattura inevasa. Dagli operatori del mercato permane comunque un po’ di preoccupazione perché, nel caso di un eventuale stop ai lavori del parcheggio, questo comporterebbe un grave danno per loro e per tutti i commercianti del centro.