Controlli su bus a Bordighera, un verificatore RT: "Se tutti avessero il titolo di viaggio in regola i tempi sarebbero ridotti"

"Se tutti avessero il titolo di viaggio in regola i tempi dei controlli sarebbero ridotti". Così dice un verificatore di Riviera Trasporti replicando alla segnalazione di lavoratori e studenti rimasti 'bloccati' questa mattina, intorno alle sette, su un mezzo di linea a Bordighera, nei pressi del Palazzo del Parco, il tempo necessario affinché agenti di sicurezza, polizia locale e controllori potessero verificare se tutte le persone presenti avevano con sé il biglietto o l'abbonamento.

Il nuovo servizio di controllo è stato pensato per migliorare la sicurezza e il confort dei viaggiatori nonché per tutelare il personale viaggiante, spesso lasciato solo a gestire situazioni complesse. "E' un servizio per garantire un trasporto pubblico più sicuro" - sottolinea - "Per controllare tutti i passeggeri a bordo di un mezzo in linea, soprattutto, in orari di punta ci vuole un po' di tempo che però, purtroppo, si prolunga quando chi è senza biglietto fa scene o inventa scuse per non fornire le proprie generalità ed evitare la sanzione prevista".

"Se tutti salissero già con il titolo di viaggio in regola i controlli durerebbero davvero poco" - mette in risalto - "Le persone devono capire che non possono salire sui mezzi senza pagare".