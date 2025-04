Bordighera, controlli su bus RT: passeggeri in 'ostaggio' per quaranta minuti

Controlli su un bus di Riviera Trasporti sono stati effettuati questa mattina, intorno alle sette, a Bordighera. Alla fermata dell'autobus nei pressi del Palazzo del Parco agenti di sicurezza, polizia locale e controllori sono saliti a bordo e hanno 'bloccato' il mezzo di linea il tempo necessario per verificare se tutte le persone presenti avevano con sé il biglietto o l'abbonamento.

Il controllo, pensato per migliorare la sicurezza e il confort dei viaggiatori nonché per tutelare il personale viaggiante, spesso lasciato solo a gestire situazioni complesse, ha creato, però, qualche disagio, soprattutto a studenti e lavoratori che hanno rischiato di giungere in ritardo a destinazione.

Un servizio di sicurezza entrato in funzione lunedì, entro la data prevista, per garantire un trasporto pubblico più sicuro e moderno apprezzato dai passeggeri che, però, desiderano segnalare alcune criticità: "E' giusto fare controlli ma non si può bloccare un autobus di linea con a bordo studenti, tutti minori, e lavoratori e tenerli in 'ostaggio' per ben 40 minuti con il rischio di arrivare in ritardo a destinazione. Bisogna rivedere le modalità di controllo".