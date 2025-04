Vallecrosia, gatto randagio in gravi condizioni: salvato da Ambulanze Veterinarie Odv (Foto)

Un gatto randagio in gravi condizioni è stato salvato da Ambulanze Veterinarie Odv. E' successo ieri a Vallecrosia.

"Era steso in mezzo alla strada a Vallecrosia alta in gravissime condizioni. Era agonizzante e in ipotermia" - fa sapere Ambulanze Veterinarie Odv - "Abbiamo provato ripetutamente a contattare il servizio veterinario dell’ASL, come previsto dalla normativa ma purtroppo non abbiamo ricevuto nessuna risposta. Ricordiamo, infatti, che la gestione dei randagi è a carico dell’Asl contattando direttamente il 112. Abbiamo, quindi, deciso di agire per salvargli la vita, trasportandolo d’urgenza in una clinica veterinaria".

"Attualmente il gatto è ancora in prognosi riservata, sotto stretta osservazione veterinaria, supportato da flebo e riscaldato con lampada termica per stabilizzare la temperatura corporea e i parametri vitali" - dice - "Le spese saranno interamente sostenute dalla nostra associazione ma se qualcuno volesse aiutarci con una donazione ci darebbe un grande supporto. Le donazioni ci permettono di continuare a intervenire in emergenza, acquistare attrezzature, mantenere operative le ambulanze veterinarie, coprire i costi di carburante, materiali sanitari e tutto ciò che serve per salvare vite ogni giorno. Chi vorrà aiutarci potrà farlo con un IBAN: IT70A0306909606100000188910 intestato ad Ambulanze Veterinarie con causale 'Donazione ambulanze veterinarie'. Grazie di cuore a chi ci sostiene. Ogni gesto conta. Ogni vita conta, sempre".