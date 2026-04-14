Olivetta San Michele, uomo armato di coltello minaccia padre e Carabinieri: fermato dopo momenti di tensione

Le recenti festività pasquali, favorite dal clima mite, hanno portato un notevole afflusso di turisti sulla costa imperiese, in particolare nel versante di ponente, con molti visitatori provenienti anche dalla vicina Francia. Per garantire ordine pubblico e sicurezza, la Compagnia Carabinieri di Ventimiglia ha predisposto un massiccio potenziamento dei servizi sul territorio, intensificando controlli e attività preventive. Nel corso di questi giorni, oltre alla consueta attività di presidio, i militari sono stati impegnati in diversi interventi di particolare rilievo e delicatezza.

All’inizio del mese, a Olivetta San Michele, una pattuglia è intervenuta insieme al personale sanitario del 118 presso un’abitazione. Qui, un uomo di 41 anni, già noto alle forze dell’ordine, “in evidente stato di alterazione psico-fisica”, si era scagliato contro il padre convivente. L’aggredito è riuscito ad allontanarsi e a chiedere aiuto chiamando il 112. All’arrivo dei Carabinieri, l’uomo si presentava armato di un coltello da tavola, con il quale “minacciava ripetutamente gli operatori”. Grazie al sangue freddo e alla professionalità dimostrati, i militari sono riusciti a calmare l’aggressore e a convincerlo a deporre l’arma e arrendersi. L’uomo è stato quindi trasportato all’ospedale di Imperia per le cure necessarie e successivamente deferito per minaccia e resistenza a pubblico ufficiale.

L’episodio evidenzia ancora una volta l’importanza della presenza costante delle forze dell’ordine sul territorio, soprattutto in periodi di grande afflusso turistico, per garantire la sicurezza della comunità.