Sanremo capitale del Padel, al via il Tour 2025: si gioca in tutta Italia, finali in piazza Colombo. Sindoni e Gazzola: "Che qualità!" (Foto e video)

È ufficialmente iniziato il conto alla rovescia per l’edizione 2025 del Sanremo Padel Tour, l’evento sportivo che unisce competizione, intrattenimento e valorizzazione del territorio, inserito nel calendario delle Manifestazioni del Comune di Sanremo e patrocinato dalla Regione Liguria.

Dopo il successo dello scorso anno, con oltre 3.000 spettatori in Piazza Colombo e 80 testate giornalistiche coinvolte, il Sanremo Padel Tour torna con una nuova formula a tappe che promette spettacolo ed emozioni da nord a sud della penisola. Sei tappe in giro per l’Italia – da Bergamo a Napoli – e un’unica grande finale nella Città dei Fiori, che si prepara ad accogliere atleti di livello nazionale, campioni internazionali e volti noti dello sport italiano.

“Per il secondo anno Sanremo ospita il Sanremo Padel Tour, un appuntamento che arricchisce la nostra proposta turistico-sportiva – afferma l’assessore Alessandro Sindoni – È un onore vedere la città diventare punto di riferimento per una disciplina che sta crescendo così tanto. Grazie agli organizzatori per aver scommesso ancora su Sanremo. L'anno scorso è stata una scommessa, che è stata vinta. Tornano a Sanremo i grandi campioni”.

Un campionato itinerante e inclusivo. Il circuito 2025 prevede sei tappe ufficiali, ciascuna con tornei FITP Open da 10.000 euro di montepremi, tornei Under 14 e amatoriali. Le località coinvolte saranno:

Brignano Gera d’Adda (BG) – 16-20 aprile

Bruino (TO) – 5-11 maggio

Povegliano Veronese (VR) – 16-22 giugno

Roma – 30 giugno-6 luglio

Ravenna – 28 luglio-3 agosto

Napoli – data in via di definizione

Le Finals si svolgeranno in piazza Colombo, nell'ultimo weekend di settembre (data da confermare, ndr), e vedranno in gara le sei coppie vincitrici maschili e femminili delle tappe, i migliori Under 14 e gli amatori.

Ospiti d’eccezione e testimonial d’élite. Anche quest’anno, il parterre sarà stellare: torneranno Federico Chingotto (n.4 al mondo) e Momo Gonzalez (n.12), insieme alle leggende del padel Gaby Reca e Marcela Ferrari, quest’ultima anche coach della Nazionale Italiana. “Essere scelto come testimonial è per me un grande piacere, ma anche una responsabilità. Il padel sta crescendo tantissimo, soprattutto in Italia, e credo sia importante accompagnare questa crescita con progetti seri, coinvolgenti e soprattutto aperti a tutti. Il Sanremo Padel Tour è esattamente questo – afferma Gaby Reca – Sarò felice di incontrarvi a Sanremo”.

“Quando mi è stato proposto di far parte di questo progetto, non ho avuto alcun dubbio – aggiunge Marcela Ferrari – Ho sentito subito una grande sintonia con i valori che lo animano: la passione per lo sport, il desiderio di coinvolgere persone di tutte le età, e soprattutto l'idea di creare un'esperienza che unisca competizione, divertimento e condivisione. Vi aspetto a Sanremo!”

Sport, turismo e territorio. Il Sanremo Padel Tour si conferma un evento strategico per la promozione turistica della Riviera dei Fiori, abbinando lo sport all’enogastronomia, all’intrattenimento e alla cultura. In programma ci sono clinic e dimostrazioni aperti al pubblico, cena di gala al Casinò di Sanremo, degustazioni e percorsi esperienziali per gli ospiti e match esibizione con ex calciatori di Serie A.

“Il Sanremo Padel Tour è un progetto che unisce sport di altissimo livello, intrattenimento, spettacolo e promozione territoriale – spiega Fulvio Gazzola, AD di E20Sanremo – Un ringraziamento particolare va al Comune di Sanremo, all’Assessore Sindoni, al Tavolo del Turismo, al Casinò e alla Regione Liguria, che hanno creduto fin da subito nel potenziale di questo evento”.

Soddisfazione anche da parte di Luca Lombardi, assessore al Turismo della Regione Liguria: “Il padel è una disciplina sempre più praticata, con nuovi campi e strutture in tutta la Liguria. Abbiamo deciso di sponsorizzare questo evento proprio per il suo valore sportivo e promozionale: il nostro logo sarà sulle divise ufficiali del torneo”.

Così l'assessore allo Sport della Regione Liguria, Simona Ferro: “Sanremo è una città dal cuore sportivo, perfetta per accogliere una manifestazione di caratura nazionale. Il Sanremo Padel Tour è parte integrante del programma della Liguria “Regione Europea dello Sport 2025” e ci aiuterà a promuovere la nostra terra in tutta Italia”.