Ventimiglia, pubblicato l’avviso per il calendario manifestazioni 2026

È stata avviata la procedura finalizzata alla realizzazione del “calendario unico 2026” delle manifestazioni ed iniziative che si svolgeranno in città nel corso dell’anno, per costruire un’offerta culturale e turistica condivisa e di qualità. È stato pubblicato infatti l’avviso pubblico volto a disciplinare le modalità, criteri e termini per l’inserimento degli eventi nel calendario ufficiale, con la finalità di coordinare e promuovere in maniera efficace e condivisa le attività di rilievo turistico, culturale e commerciale, valorizzando l’identità cittadina ed incentivando la collaborazione tra le realtà locali.

Potranno presentare domanda di inserimento nel calendario unico tutte le associazioni iscritte al Registro Comunale delle Associazioni, le associazioni di categoria, le altre associazioni, le parrocchie e comunque tutti gli organismi operanti sul territorio cittadino. Le associazioni potranno, inoltre, avanzare richiesta di contributi a condizione che la manifestazione proposta sia rilevante per il territorio ed abbia impatto sull’attrattività dello stesso, di interesse culturale, turistico o commerciale, anche attraverso la valorizzazione di specifiche aree e luoghi del territorio cittadino o il mantenimento e la rivitalizzazione di un presidio culturale sul territorio. Saranno privilegiati i progetti che valorizzeranno aree del territorio cittadino, ad esempio il lungomare cittadino e il Belvedere Resentello, in particolare quelli che prevedano attività danzante su pista da ballo, in coerenza con gli indirizzi e con la volontà dell’Amministrazione Comunale di dotarsi di una pista da ballo quale servizio aggiuntivo da utilizzarsi nel perìodo estivo.

“Le nostre associazioni continuano a svolgere un lavoro encomiabile per la città, contribuendo a proporre iniziative di grande pregio - dichiara l’assessore al Turismo e alle Manifestazioni, Serena Calcopietro. La nostra amministrazione ritiene di primaria importanza sostenere il mondo dell’associazionismo cittadino, quale patrimonio prezioso da tutelare. Per questo abbiamo deciso, anche quest’anno, di mettere a disposizione risorse del bilancio, pari a 25.000 euro, per finanziare progetti e iniziative da inserirsi nel calendario delle manifestazioni cittadine dell’anno 2026. Questo avviso è una delle forme attraverso le quali la nostra amministrazione comunale continua il suo impegno a sostegno delle associazioni che contribuiscono, con le loro preziose attività, ad aumentare l’attrattività del territorio, ampliando così l’offerta degli eventi che saranno proposti a cittadini e turisti”.

Le domande dovranno pervenire all’Ente entro le ore 23.59 di Domenica 15 Marzo 2026. L’avviso pubblico con tutti i dettagli è disponibile sulla “home page” del sito istituzionale del Comune di Ventimiglia al seguente link: https://www.comune.ventimiglia.im.it/it-it/amministrazione/bandi-di-gara/2026/approvazione-avviso-pubblico-finalizzato-alla-redazione-di-un-calendario-delle-manifestazioni-49749-1-817fb4e53134c9cd37839bbbe3700cfd