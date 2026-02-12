Sanremo, prove mattutine all’Ariston: Malika Ayane ed Elettra Lamborghini tra folla e domani tutti dal presidente (Foto)

Solo prove mattutine, quelle di oggi all’Ariston di Sanremo per l’avvicinamento al Festival della Canzone che si svolgerà dal 24 al 28 febbraio prossimi. Si sono succedute sul palco solo Malika Ayane ed Elettra Lamborghini che, dall’hotel Globo di piazza Colombo si sono spostate all’interno del teatro tra due ali di folla, con la richiesta di autografi e selfie.

Dopo la registrazione dello spot ‘Suzuky’ di ieri pomeriggio, Carlo Conti è rimasto a Sanremo e anche oggi ha fatto capolino fuori dal Globo e all’interno del teatro. Nel pomeriggio sono previste prove dell’orchestra e quelle dell’apertura della prima serata con tutti i protagonisti che saranno in scena nelle cinque serate del Festival. Nel pomeriggio le prove riguarderanno soprattutto l’orchestra, con gli ‘stacchetti’ che vedremo nelle serate, l’omaggio ad Ornella Vanoni ed una serie di prove tecniche, grafica e luci.

Domani stop momentaneo alle prove dei cantanti, visto che saranno tutti dal Presidente della Repubblica, insieme a Carlo Conti e tutta la ‘squadra’ del Festival mentre si ritornerà all’Ariston sabato e anche domenica per recuperare la giornata di domani.

(Foto di Erika Bonazinga)