Dal cuore di Londra alle strade di Sanremo: il talento di Phoenix conquista il web

Una storia fatta di musica, radici e sorprendenti coincidenze sta emozionando il pubblico online e non solo. Protagonista è Phoenix, giovane chitarrista di appena 12 anni, nato e cresciuto a Londra in una famiglia italiana. Il viaggio a Sanremo, inizialmente pensato come un semplice ritorno alle origini per conoscere la nonna e i parenti italiani, si è trasformato in qualcosa di straordinario. Durante il soggiorno, Phoenix ha imbracciato la chitarra e, quasi per gioco, ha iniziato a suonare per strada “Comfortably Numb” dei Pink Floyd. Un momento spontaneo, ripreso dalla madre senza particolari aspettative, che si è rivelato decisivo.

Nel giro di pochi giorni, il video della sua esibizione ha fatto il giro dei social, superando 1,3 milioni di visualizzazioni tra TikTok e Instagram, accompagnato da migliaia di commenti e condivisioni. Un successo virale che ha portato il giovane musicista sotto i riflettori.

Ma la passione di Phoenix per la musica nasce molto prima. Durante il lockdown, racconta la madre, tutto è iniziato con una chitarra trovata in un charity shop per appena 5 sterline. In quel periodo il nonno, poco prima di lasciarli, disse che Phoenix avrebbe dovuto suonare la chitarra perché secondo lui sarebbe stato bravo. Parole che allora sembravano casuali, ma che oggi assumono un significato quasi profetico.

Fin da subito il ragazzo ha mostrato un legame naturale con la musica: ha iniziato a suonare da autodidatta, con una sensibilità che ha lasciato la madre senza parole: "Come mamma è stato emozionante vedere un talento così puro nascere in modo spontaneo", racconta.

Il primo viaggio in Italia, e soprattutto a Sanremo, è stato un momento carico di emozione: Phoenix incontrava per la prima volta la sua famiglia italiana. "Non dimenticherò mai quando mi ha detto: Mamma, mi sento a casa”. Quando ha suonato per la famiglia, la musica ha unito tutti, persino il cuginetto di cinque anni si è messo a ballare».

È stata la nonna Maria a incoraggiare quel viaggio in modo speciale, suggerendo che Phoenix avrebbe dovuto suonare per le strade della città. Un consiglio seguito con entusiasmo: vedere le persone fermarsi, ascoltare e sorridere è stato, racconta la madre, "qualcosa di indimenticabile".

Sanremo, per la famiglia, rappresenta casa, musica e storia. Oggi Phoenix sogna di esibirsi un giorno sul palco del Teatro Ariston e magari aprire il Festival, parlando con entusiasmo della possibilità di suonare per Eros Ramazzotti.

Nel frattempo, il successo online ha aperto prospettive concrete: Phoenix è diventato il più giovane artista di sempre a essere sponsorizzato da Marshall Amplification. Un momento reso ancora più speciale dalle parole di Terry Marshall — "You are our future" — e da un messaggio di incoraggiamento ricevuto dal cantante Fabrizio Moro.

La prossima estate la famiglia tornerà in Italia: Phoenix non vede l’ora di suonare di nuovo per le strade di Sanremo e condividere la sua musica attraverso la app OpenStage, attiva sul territorio comunale dallo scorso ottobre.

Nonostante la crescente visibilità, Phoenix resta un bambino che suona per emozionare: "La musica è il linguaggio dell’anima", ripete spesso. E per la madre il desiderio è semplice: accompagnarlo e proteggere quella luce che è nata quasi per caso con una piccola chitarra, e che oggi sembra destinata a farsi sentire ancora a lungo.

Ma non è tutto. Phoenix può già vantare un traguardo raro per la sua età: è infatti il più giovane artista di sempre a essere sponsorizzato da Marshall Amps. La sua performance ha inoltre attirato l’attenzione di artisti affermati e nomi importanti del settore musicale, aprendo nuove prospettive per il suo futuro.

Al di là dei numeri e della visibilità, ciò che rende questa vicenda davvero significativa è il suo valore personale. Quel viaggio rappresentava per Phoenix un ritorno alle proprie radici italiane, e la calorosa risposta del pubblico, unita al linguaggio universale della musica, ha reso tutto ancora più speciale. Sui social è conosciuto come “Phoenix Rocks Guitar”, un nome che, dopo questa storia, sembra destinato a farsi sentire ancora a lungo.