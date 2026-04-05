Grande successo a Taggia per la tradizionale caccia alle uova di Pasqua (Foto)

Si è svolta ieri a Taggia la tradizionale caccia alle uova di Pasqua, organizzata dal Centro Aiuto alla Vita con l'Associazione Talea in collaborazione con il Comune di Taggia. L’iniziativa ha registrato un grande successo, con la partecipazione di centinaia di bambini che hanno animato i vicoli del borgo alla ricerca delle uova, vivendo un pomeriggio di festa, gioco e condivisione.

I più piccoli hanno potuto assistere a coinvolgenti spettacoli, tra cui l’esibizione di una trampoliera, che ha saputo incantare grandi e piccini. Non sono mancati i laboratori creativi, durante i quali i bambini si sono divertiti a costruire e colorare uova di Pasqua e coniglietti, dando spazio alla fantasia e alla creatività.

La tradizionale caccia alle uova si è conclusa con grande entusiasmo: tanti ovetti trovati, tanti sorrisi e un’atmosfera di gioia che ha coinvolto tutta la comunità.

Da parte del centro "un sentito ringraziamento all’Assessorato al Turismo, all’Assessora Barbara Dumarte e al suo ufficio per la preziosa collaborazione, e alla Consigliera Chiara Cerri per aver voluto trascorrere il pomeriggio insieme a noi

Un evento che si conferma, anno dopo anno, un appuntamento atteso e partecipato, capace di regalare momenti di serenità e spensieratezza alle famiglie del territorio".