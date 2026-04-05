Grande successo a San Romolo per la caccia all’uovo: 25 bambini protagonisti tra giochi, indizi e premi finali (Foto)

Si è svolto oggi sul prato di San Romolo il primo appuntamento del programma associativo 2026, registrando una partecipazione entusiasta e coinvolgente. Protagonisti dell’evento sono stati 25 bambini fino ai 10 anni, accompagnati dai loro genitori, che hanno preso parte alla tradizionale caccia all’uovo, animata da giochi, prove e indizi da seguire. La splendida giornata di sole ha fatto da cornice a un’iniziativa che ha saputo unire divertimento, spirito di squadra e condivisione.

I piccoli partecipanti si sono messi alla prova alla ricerca degli "ovetti" nascosti, guidati da indizi specifici e supportati da bambini più grandi e adulti. A rendere ancora più coinvolgente l’esperienza, la presenza di alcuni ragazzi con costumi "gonfiabili", che hanno accompagnato i bambini lungo il percorso. Al termine della giornata, tutti i partecipanti hanno ricevuto un premio: un uovo per ciascun bambino, gentilmente offerto dagli sponsor Grand Hotel Des Anglais e Bar Pizzeria Dante.

Un ringraziamento speciale è stato espresso "a nome mio personale e di tutto il direttivo" a Flavia Ciliberto, definita "l’anima di questa giornata", per il prezioso contributo organizzativo. Grande soddisfazione è stata manifestata anche per l’impegno di tutti i soci che hanno collaborato alla realizzazione dell’evento, contribuendo al successo dei giochi e alla riuscita complessiva dell’iniziativa.

Una giornata che ha rappresentato un ottimo inizio per il calendario associativo, all’insegna della partecipazione, del sorriso e della comunità.