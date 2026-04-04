Speciale weekend di Pasqua e Pasquetta: tre giorni di sole e grandi eventi in tutta la provincia di Imperia

Dopo giorni di pioggia e cieli incerti, il Ponente ligure si risveglia con un regalo atteso: tre giornate di sole pieno, temperature in rialzo e un weekend lungo che abbraccia Pasqua e Pasquetta. Le città della provincia – come molte località italiane – si preparano ad accogliere un’ondata di visitatori, turisti e proprietari di seconde case in cerca di relax, mare, natura e qualche ora di svago all’aria aperta.

Le vie dei centri storici tornano a riempirsi, i lungomare si animano di passeggiate e gelati, i borghi dell’entroterra riscoprono il piacere della primavera. E il calendario degli eventi, da sabato 4 a lunedì 6 aprile, è più ricco che mai: tre giorni di iniziative diffuse, sagre, feste per famiglie, appuntamenti culturali e manifestazioni sportive che raccontano un territorio vivo e pronto a ripartire con la bella stagione.



Iniziamo dalla Valle San Lorenzo dove per tutto il weekend – sabato, domenica e lunedì dalle 9 alle 20 – diventa un unico grande palcoscenico diffuso. L’Expo Valle San Lorenzo – 8 Borghi in Festa porta nei paesi di San Lorenzo al Mare, Cipressa, Civezza, Costarainera, Pietrabruna, Torre Paponi, Lingueglietta e Boscomare un intreccio di natura, benessere, tradizioni, esperienze all’aria aperta, iniziative culturali ed enogastronomiche. Un percorso che unisce mare ed entroterra, perfetto per chi vuole scoprire la valle passo dopo passo (il programma completo al link)



Spostandoci a Imperia, cittadini e turisti troveranno al Parco Urbano tre giornate all’insegna della convivialità, del gusto e dell’intrattenimento. Da oggi e fino al 6 aprile 2026, il parco si trasformerà in un vivace punto di incontro dove famiglie, giovani e bambini potranno trascorrere momenti di svago immersi nella primavera. Protagonista dell’evento sarà la Sagra dei Sapori di Strada, un viaggio gastronomico tra profumi e sapori provenienti da tutta Italia e non solo. Gli stand e i food truck saranno aperti ogni giorno dalle ore 11.00 fino a sera, offrendo un’ampia scelta di specialità dolci e salate. La musica accenderà la serata di sabato: a partire dalle 18.00, spazio al DJ set con DJ Akatex, accompagnato da Enzo Testini, in arte Tex, per un mix di ritmi coinvolgenti e atmosfera festosa. Non mancheranno le attività dedicate ai più piccoli. Per tutta la durata della manifestazione, da sabato a lunedì, saranno presenti giochi gonfiabili e un Microcirco, pensati per regalare momenti di allegria ai bambini. Domenica pomeriggio, alle ore 15.00, appuntamento con la Pasticceria delle Meraviglie con Mr. Paolo, uno spettacolo tra magia, dolci e sorprese. A rendere ancora più speciale la giornata sarà l’apertura di un grande uovo di Pasqua, con distribuzione gratuita di cioccolato a tutti i bambini presenti.

Il programma si concluderà lunedì 6 aprile con ‘Pasquetta al Parco Urbano – World of Fun’: dalle 11 alle 17, il Parco Urbano si trasformerà in un grande villaggio per famiglie: animazione, trampolieri, truccabimbi, laboratori di bolle, baby dance, balli di gruppo, zucchero filato, scenografie gonfiabili e giochi in legno. Un appuntamento ormai tradizionale, giunto alla quinta edizione.

Non di meno sarà Villa Faraldi quando sabato e domenica il borgo si colora con Fiori in Festa, due giorni tra arte, natura e tradizioni. Dalle 10 alle 18 sarà possibile visitare il ‘Percorso Cantine tra i Fiori’, un itinerario tra le vie del paese con cantine aperte, esposizioni artistiche, artigianato e prodotti locali, in un’atmosfera resa ancora più suggestiva dalla presenza di biciclette vintage lungo il percorso. Il programma prevede inoltre un’escursione guidata, una passeggiata in bicicletta tra i borghi che includerà una visita al museo etnografico di Tovo Faraldi ‘U gumbu de Nuccio’, laboratori per adulti e bambini, momenti dedicati al benessere e dimostrazioni artistiche. Tra gli appuntamenti: sabato l’aperitivo in piazza sul sagrato della chiesa di San Lorenzo, domenica la meditazione ‘Il segreto del fiore d’oro’ e una dimostrazione di pittura su porcellana. Spazio anche all’arte contemporanea con il nuovo intervento di Gabriele Poli, che arricchirà il murales ‘Il ciclista floreale’, e al contest ‘Scatta, Posta e Vinci!’, che premierà la foto più apprezzata sui social (il programma completo a questo link)



Un evento che unisce sport e solidarietà è quello in programma sabato alle 10, allo stadio di via Kennedy di Camporosso, dove va in scena un’amichevole speciale nell’ambito della Settimana Internazionale dello Sport Olimpico e Paralimpico e del festival nizzardo Printemps de Migrations: una selezione di rifugiati dell’area intemelia sfida una squadra composta da persone con retroterra migratorio radicate in Costa Azzurra. Ingresso libero, con donazioni a favore dei progetti sportivi e solidali di Toléran’sport.



Proseguendo nel ricco calendario di questo lungo fine settimana, il sabato prosegue con un ventaglio di proposte che attraversano musica, arte e scoperte sul territorio. Nel tardo pomeriggio, il Teatro dell’Opera del Casinò di Sanremo accoglie il concerto ‘Il Canto del Violino e il vento di Scozia’, un viaggio musicale che unisce Bruch e Mendelssohn grazie alla direzione del maestro Daniel Somogyi e al talento della violinista Mariam Abouzahra, giovane promessa già applaudita nei principali teatri europei.

La mattinata culturale di Imperia si apre con due appuntamenti dedicati ai più piccoli: a Villa Faravelli, la caccia al tesoro ‘A caccia di… uova d’artista’ trasforma il parco e le sale del MACI in un percorso giocoso tra opere e indizi; poco dopo, Villa Grock invita a un’esplorazione interattiva tra simboli, segni e curiosità architettoniche della dimora del celebre clown, un modo divertente per scoprire dettagli che spesso sfuggono a uno sguardo distratto.

Chi preferisce una mattinata all’aria aperta può lasciarsi guidare dal Tour Monet di Bordighera, che conduce nei luoghi amati dal pittore impressionista durante il suo soggiorno nella Riviera, mentre a Taggia il pomeriggio si anima con laboratori creativi e una colorata caccia alle uova in piazza Santissima Trinità. Le atmosfere più raccolte arrivano da Cervo, dove il Festival di Pasqua propone un nuovo concerto della Masterclass di Musica da Camera nell’Oratorio di Santa Caterina, cornice perfetta per un ascolto intimo e raffinato.

La domenica di Pasqua porta con sé un intreccio di spettacoli, mercatini e musica. Bussana Vecchia, frazione di Sanremo, diventa palcoscenico all’aperto per la rassegna Triquadro, che propone uno spettacolo teatrale dedicato all’infanzia, interpretato da un ampio gruppo di attori e attrici della compagnia L’Attrito di Imperia. Le atmosfere cambiano completamente al calare della sera, quando il Museo Navale di Imperia apre le sue porte per ‘Museo al buio’: una visita esclusiva a luci spente, illuminata solo dalle torce dei partecipanti, che restituisce il fascino delle storie marinare e delle grandi esplorazioni.

La mattinata di Ospedaletti scorre lungo la pista ciclabile con Pasqua Spiaretè, tra shopping, artigianato e animazioni per bambini, mentre ad Arma di Taggia la festa si concentra in piazza Tiziano Chierotti con giochi vintage, spettacoli e l’attesa apertura dell’Uovo di Pasqua. Sul lungomare di Riva Ligure torna La Fiera delle Fiere, un’intera giornata di bancarelle e prodotti tipici, mentre la serata di Diano Marina si accende con Pasqua… la Festa in Piazza, musica e animazione con Gianni Rossi. A Cervo, nuovo appuntamento del Festival di Pasqua con il concerto dei docenti della Masterclass.

Il lunedì di Pasquetta si apre all’insegna del benessere e della cultura: a Villa Faravelli, la mattinata è dedicata a Arte e Pilates, un momento per ritrovare equilibrio tra corpo e mente prima di una visita guidata alla collezione Lino Invernizzi. Chi preferisce una passeggiata artistica può tornare a Bordighera per una nuova edizione del Tour Monet, mentre ad Arma di Taggia la piazza si riempie di risate con il Monocirco di Squilibrio, spettacolo di giocoleria e comicità pensato per tutta la famiglia.

Il pomeriggio di Cervo prosegue con l’ultimo concerto del Festival di Pasqua, che chiude la rassegna nell’Oratorio di Santa Caterina, mentre nell’entroterra Diano Castello invita a una Pasquetta conviviale con cucina aperta, aperitivo in piazza e musica di Dj Tex, tra ballo liscio, pop e intrattenimento per tutte le età.

Tre giorni di sole, mare e iniziative diffuse restituiscono alla provincia quell’energia primaverile che mancava da settimane. Tra borghi in festa, musica, arte, passeggiate e appuntamenti per famiglie, questo lungo weekend diventa l’occasione perfetta per riscoprire il territorio con occhi nuovi. Che sia una gita nell’entroterra, un concerto al tramonto o una semplice passeggiata sul lungomare, la Pasqua e la Pasquetta nel Ponente promettono leggerezza, bellezza e un assaggio d’estate.

Per conoscere nel dettaglio luoghi e orari degli eventi proposti e di molti altri consultare l’Agenda Manifestazioni.

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