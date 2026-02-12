 / Eventi

Eventi | 12 febbraio 2026, 16:48

"A Carnevale ogni gioco vale", festa e tradizione ai giardini pubblici di Ventimiglia (Foto)

In programma attività per i più piccini, la grande pentolaccia, musica, esibizioni e il premio per il miglior costume

&quot;A Carnevale ogni gioco vale&quot;, festa e tradizione ai giardini pubblici di Ventimiglia (Foto)

Festa, musica e tradizione. Il 21 febbraio dalle 14 ai giardini pubblici di Ventimiglia si terrà "A Carnevale ogni gioco vale".

In programma sono previsti attività per i più piccini, la grande pentolaccia, musica, esibizioni e il premio per il miglior costume. "I giardini si trasformeranno in un grande spazio di festa e divertimento in occasione del Carnevale" - fanno sapere gli organizzatori - "L’evento è pensato per grandi e piccini, che saranno accolti in un pomeriggio all’insegna dell’allegria e della condivisione. In programma numerose attività dedicate ai più piccoli, la tradizionale pentolaccia, musica e il tanto atteso premio per il miglior costume per celebrare la creatività e lo spirito carnevalesco. Ad arricchire la giornata non mancheranno le esibizioni degli sbandieratori e dei musici, che con i loro colori, i ritmi e la loro energia regaleranno al pubblico uno spettacolo coinvolgente e suggestivo".

Una festa di Carnevale proposta dal gruppo Sbandieratori e Musici Città di Ventimiglia con il patrocinio del Comune. "Un appuntamento imperdibile per festeggiare il Carnevale tutti insieme, tra sorrisi, tradizione e divertimento, nel segno della comunità e della gioia di stare insieme" - dicono.

Elisa Colli

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A FEBBRAIO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium