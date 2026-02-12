 / Eventi

San Lorenzo al Mare, il Teatro dell'Albero ospita il viaggio poetico "Non smetterò di cantare il mare"

Appuntamento venerdì 13 febbraio alle ore 21.00

Venerdì 13 febbraio 2025, alle ore 21:00, il Teatro dell’Albero a San Lorenzo al Mare ospiterà un viaggio poetico tra musica e parole a sostegno della lotta al disagio giovanile.

Nell’ambito della rassegna teatrale TeatRotary, dedicata al sostegno del disagio giovanile, il Rotary Club Imperia e il Rotaract Club Imperia, in collaborazione con il Comune di San Lorenzo al Mare, presentano lo spettacolo "Non smetterò di cantare il mare".

Lo spettacolo è una coproduzione della Libera Compagnia Teatro Sacco e del Teatro Il Sipario Strappato e scritto e diretto da Lazzaro Calcagno che proprio nel 2007 tenne una conferenza in Ungheria al Congresso internazionale dell'UNICEF per il disagio giovanile, dove è stato invitato ad esporre i contenuti del suo metodo teatrale di insegnamento.

Protagonisti sul palco Antonio Carlucci Presidente e Direttore Artistico dell'Antico Teatro Sacco di Savona e Matteo Troilo cantautore ed interprete di Genova con l’aiuto regia di Matilde Delfino. 

Non si tratta di una semplice rappresentazione, ma di un vero e proprio viaggio poetico in forma di reading e canto.

Il mare sarà il protagonista assoluto: simbolo di energia, testimone impareggiabile della nostra esistenza e "musica di ciò che accade". Attraverso una narrazione profonda e suggestiva, lo spettatore viene invitato a riflettere sul senso del nostro essere, facendosi cullare dai ritmi e dai colori stagionali di una presenza totale e misteriosa.

La rassegna TeatRotary si conferma un appuntamento fondamentale per il territorio, unendo l'alto valore culturale alla missione sociale. Il ricavato e l'impegno legati all'iniziativa saranno devoluti alla lotta al disagio giovanile, una tematica di forte attualità che il Rotary Club e il Rotaract Club Imperia perseguono con dedizione.

Redazione

