San Lorenzo al Mare, il Teatro dell'Albero ospita il viaggio poetico "Non smetterò di cantare il mare"

Venerdì 13 febbraio 2025, alle ore 21:00, il Teatro dell’Albero a San Lorenzo al Mare ospiterà un viaggio poetico tra musica e parole a sostegno della lotta al disagio giovanile.

Nell’ambito della rassegna teatrale TeatRotary, dedicata al sostegno del disagio giovanile, il Rotary Club Imperia e il Rotaract Club Imperia, in collaborazione con il Comune di San Lorenzo al Mare, presentano lo spettacolo "Non smetterò di cantare il mare".

Lo spettacolo è una coproduzione della Libera Compagnia Teatro Sacco e del Teatro Il Sipario Strappato e scritto e diretto da Lazzaro Calcagno che proprio nel 2007 tenne una conferenza in Ungheria al Congresso internazionale dell'UNICEF per il disagio giovanile, dove è stato invitato ad esporre i contenuti del suo metodo teatrale di insegnamento.

Protagonisti sul palco Antonio Carlucci Presidente e Direttore Artistico dell'Antico Teatro Sacco di Savona e Matteo Troilo cantautore ed interprete di Genova con l’aiuto regia di Matilde Delfino.

Non si tratta di una semplice rappresentazione, ma di un vero e proprio viaggio poetico in forma di reading e canto.

Il mare sarà il protagonista assoluto: simbolo di energia, testimone impareggiabile della nostra esistenza e "musica di ciò che accade". Attraverso una narrazione profonda e suggestiva, lo spettatore viene invitato a riflettere sul senso del nostro essere, facendosi cullare dai ritmi e dai colori stagionali di una presenza totale e misteriosa.

La rassegna TeatRotary si conferma un appuntamento fondamentale per il territorio, unendo l'alto valore culturale alla missione sociale. Il ricavato e l'impegno legati all'iniziativa saranno devoluti alla lotta al disagio giovanile, una tematica di forte attualità che il Rotary Club e il Rotaract Club Imperia perseguono con dedizione.