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Cronaca | 14 aprile 2026, 12:25

Ventimiglia, donna scomparsa intercettata in A10: salvata dalla Polizia mentre tentava di farla finita

Decisivo il coordinamento tra forze dell’ordine e il rapido intervento della volante: la donna è stata soccorsa e riaffidata ai familiari

Ventimiglia, donna scomparsa intercettata in A10: salvata dalla Polizia mentre tentava di farla finita

Sembrava una serata tranquilla al Commissariato di Ventimiglia, fino a quando una telefonata in Sala Operativa segnalava la scomparsa di una donna. I familiari, residenti in Lombardia, avevano già formalizzato la denuncia presso le forze dell’ordine locali, facendo scattare immediatamente la macchina delle ricerche. La donna si era allontanata da casa nel primo pomeriggio, lasciando intendere intenzioni drammatiche con parole preoccupanti: “non mi vedrete mai più”. Rintracciata telefonicamente dal marito, aveva riferito di essere diretta a Mentone, in Francia, dove la famiglia possiede una seconda abitazione.

Gli agenti, acquisiti dati anagrafici, foto, modello e targa del veicolo, hanno subito attivato il Centro di Cooperazione di Polizia e Dogana, allertando anche le autorità francesi. Nel frattempo, grazie all’ultimo segnale che collocava la donna nei pressi di Genova, è stato ipotizzato il tragitto verso il Ponente ligure. Una pattuglia si è quindi appostata all’uscita dello svincolo autostradale dell’A10. Alle 20 la svolta: l’auto è stata intercettata e fermata. A bordo, gli agenti hanno riconosciuto la donna, già inserita nel sistema di rintraccio, e l’hanno accompagnata in Commissariato. Durante il colloquio è emersa una forte condizione di vulnerabilità, legata a incomprensioni familiari e a un profondo senso di abbandono maturato negli anni, che l’aveva spinta a prendere una decisione estrema.

Fondamentali sono stati la tempestività delle comunicazioni e la prontezza dell’intervento, che hanno permesso agli operatori di convincere la donna a desistere dai propri intenti. Successivamente è stata messa in contatto con i familiari, restituendo loro la serenità dopo ore di grande apprensione.

Carlo Alessi

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