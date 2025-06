79 anni della Repubblica, alla festa provinciale di Imperia anche il Sindaco Mager: onorificenze e omaggio ai valori democratici (foto e video)

La provincia Imperia ha rinnovato stamattina il proprio legame con i valori fondanti della Repubblica: libertà, democrazia, solidarietà: nella suggestiva cornice di Calata Anselmi a Porto Maurizio, si è la cerimonia istituzionale in occasione della 79ª Festa della Repubblica. L’evento ha visto la partecipazione di numerose autorità civili, militari e religiose del territorio e ha rappresentato un momento solenne di riflessione e riconoscimento dei valori repubblicani.

Il video

A presiedere la cerimonia è stato il Prefetto di Imperia, Valerio Massimo Romeo, che ha passato in rassegna lo schieramento della compagnia d’onore in armi, dando così inizio al rito ufficiale. Dopo l’Alzabandiera, accompagnata dall’inno nazionale, è stato letto il messaggio del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che ha sottolineato l’importanza dell’unità nazionale e del ruolo delle istituzioni democratiche in un contesto globale segnato da profonde trasformazioni e sfide.

Momento centrale della mattinata è stata la consegna delle Onorificenze dell’Ordine 'Al Merito della Repubblica Italiana', che ha reso omaggio a cittadini distintisi per il loro impegno civico, professionale e umano. I nuovi Cavalieri della Repubblica insigniti sono stati Giovanna Calvi, Giovanni Colombo e Maria Bianca Sagliano, per meriti che spaziano dalla dedizione professionale all'impegno sociale.

Grande commozione ha suscitato poi il conferimento di onorificenze alla memoria, simbolo di riconoscimento per chi ha sacrificato la propria vita al servizio dello Stato. Tra queste, la Medaglia d’Oro di vittima del terrorismo conferita al caporal maggiore scelto degli Alpini Giorgio Langella, e la Medaglia d’Oro al valor civile alla memoria assegnata al caposquadra dei Vigili del Fuoco Alberto Rizzieri Berardinello, per il coraggio dimostrato nel compimento del proprio dovere.

È stata inoltre conferita la Croce d’onore alle vittime del terrorismo o di atti ostili in operazioni militari o civili all’estero al caporal maggiore degli Alpini Tiziano Chierotti, caduto in missione in Afghanistan, così come le Medaglie d’Argento al valor civile alla memoria agli agenti scelti del Corpo Forestale dello Stato Franco Iannelli e Roberto Giacchino. Infine, è stato insignito anche Marco Gavino, agente scelto della Polizia di Stato, per il suo encomiabile servizio.

La cerimonia si è conclusa tra applausi e momenti di profonda emozione, con l’omaggio alle Forze Armate, alle Forze dell’Ordine e a tutti i cittadini che quotidianamente si impegnano per il bene e la sicurezza del Paese e una dimostrazione da parte del Gruppo Cinofilo della Guardia di Finanza.

(Foto e video Christian Flammia)