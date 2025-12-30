Al via l’undicesimo corso di Primo Soccorso della Croce Verde Arma Taggia

La Croce Verde Arma Taggia odv annuncia l’avvio dell’undicesimo corso di Primo Soccorso, un appuntamento ormai consolidato e molto atteso dalla comunità.

Le lezioni inizieranno lunedì 12 gennaio 2026 e si svolgeranno presso la sede centrale della Pubblica Assistenza, in via Aurelia Ponente 48, offrendo un’opportunità formativa preziosa e completamente gratuita.

Il corso, che terminerà il 1° febbraio 2026, prevede due incontri settimanali e si rivolge a tutta la popolazione, senza limiti di età o requisiti particolari. L’obiettivo è fornire ai partecipanti le competenze fondamentali per affrontare situazioni di emergenza in attesa dei soccorsi professionali, promuovendo una cultura della prevenzione e della sicurezza.

Le lezioni saranno tenute in collaborazione con personale medico e infermieristico, garantendo un approccio professionale e aggiornato. Durante il percorso formativo verranno affrontati i principali temi del primo soccorso, dalle tecniche di base per assistere una persona in difficoltà fino alle nozioni essenziali di BLS (Basic Life Support), fondamentali per intervenire correttamente in caso di arresto cardiaco o perdita di coscienza.