Ventimiglia: a Capodanno torna il tradizionale cimento invernale alle Calandre

Ventimiglia si prepara a dare il benvenuto al nuovo anno con uno degli appuntamenti più attesi e suggestivi della tradizione locale. Il 1° gennaio alle 10, presso la spiaggia delle Calandre, si rinnoverà il popolare cimento invernale, rito di buon auspicio che da anni richiama cittadini e curiosi pronti a sfidare le acque fredde del mare.

Un evento festoso che unisce coraggio, allegria e spirito di comunità, trasformando il primo tuffo dell’anno in un’esperienza simbolica e rigenerante. Il bagno in mare d’inverno è considerato una vera e propria prova di ardimento, capace di donare energia e benessere: secondo gli appassionati, contribuisce a rafforzare il sistema immunitario, migliorare la circolazione e ridurre lo stress, con benefici anche sul piano mentale.

Gli organizzatori ricordano tuttavia l’importanza di partecipare solo se in buone condizioni di salute, per evitare rischi legati allo shock termico. Al termine del tuffo, per scaldare corpo e spirito, il Circolo della Castagnola di Ventimiglia offrirà a tutti i temerari le tradizionali Castagnole, il dolce tipico cittadino a base di cioccolato, caffè e spezie, simbolo di convivialità e tradizione. Un appuntamento che, anche quest’anno, promette di unire tradizione, festa e condivisione, inaugurando il nuovo anno con un tuffo… di energia.