“Stelle di Inizio Anno”: sabato prossimo ad Ospedaletti Luna e Giove si danno appuntamento nel cielo invernale

Il 2026 si apre con lo sguardo rivolto al cielo. Sabato alle 21, sulla pista ciclabile di fronte alla sala polivalente “La Piccola”, andrà in scena “Stelle di Inizio Anno”, il primo appuntamento della rassegna “La Luna sul Mare”, organizzata dall’Associazione Stellaria in collaborazione con il Comune di Ospedaletti.



Dopo i tradizionali festeggiamenti di Capodanno, cittadini e appassionati potranno concludere le celebrazioni con un’esperienza unica: l’osservazione di una spettacolare congiunzione tra la Luna piena e il pianeta Giove. Grazie ai telescopi messi a disposizione dall’Associazione Stellaria, sarà possibile ammirare da vicino i crateri lunari e i celebri satelliti galileiani – Io, Europa, Ganimede e Callisto – che danzano attorno al gigante gassoso.

A fare da cornice a questo spettacolo celeste, le luminose costellazioni invernali: Orione, con la sua inconfondibile cintura di stelle, e Sirio, la stella più brillante del cielo notturno.



La prenotazione è obbligatoria. Per riservare il proprio posto è sufficiente inviare un messaggio WhatsApp al numero +39 348 552 0554 o cliccare sul link diretto. Partecipazione ad offerta libera.

“La Luna sul Mare”, giunta quest’anno alla sua terza edizione, proseguirà con altri due appuntamenti: venerdì 27 febbraio e sabato 28 marzo 2026, con la Luna protagonista in diverse fasi del suo ciclo, sempre osservata dal suggestivo lungomare di Ospedaletti.

