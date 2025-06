Sanremo: parcheggio sopra il lungomare di Bussana nel degrado, erbacce ovunque a pochi giorni dall'estate (Foto)

I problemi del parcheggio sopra il lungomare di Bussana tornano, regolari e puntuali come un orologio svizzero. Ormai siamo abituati, è una storia vecchia quanto il suo allestimento. Il parcheggio, che è a pagamento, tutto sommato funziona ed è importante soprattutto nelle stagioni estive per i clienti degli stabilimenti balneari e per i ristoranti e bar della zona.

Tutto bene, certo, ma rimangono sempre i problemi di un impianto fotovoltaico di vecchia generazione, del quale non si sa se sia in funzione ma, soprattutto, a pochi giorni dall’inizio della stagione estiva la zona è diventata una foresta vergine.

Molti sono stati, tra i fruitori del parcheggio, a segnalarci una situazione che si può comprendere dalle foto. Serve sicuramente un intervento immediato, sia per l’immagine della città dei fiori ma anche per la sicurezza di chi utilizza il parcheggio, gestito da Amaie Energia.