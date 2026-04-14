Sanremo, violenta colluttazione in Via Roma: arrestato 38enne per rapina e per aver picchiato un addetto alla sicurezza

Un 38enne straniero è stato arrestato, la scorsa settimana, dalla Polizia Locale di Sanremo con l'accusa di rapina e lesioni aggravate per aver aggredito un addetto alla sicurezza. I fatti sono accaduti l'8 aprile in via Roma, dopo la segnalazione di alcuni passanti che hanno segnalato una violenta colluttazione in corso tra due uomini. Giunti rapidamente sul posto, gli agenti hanno accertato che uno dei due era un addetto alla sicurezza di un esercizio commerciale della zona, mentre l’altro era un uomo che, poco prima, avrebbe tentato di sottrarre merce per un valore di circa 330 euro.

Scoperto durante il tentativo di furto, il ladro avrebbe cercato di darsi alla fuga, reagendo inoltre con violenza nei confronti della guardia di sicurezza, che è rimasta coinvolta nella colluttazione. Gli agenti sono riusciti a bloccare il presunto responsabile, procedendo al suo arresto per rapina, oltre che per le lesioni provocate all’addetto alla sicurezza. Successivamente, l’arresto è stato convalidato dall’Autorità Giudiziaria, che ha disposto nei confronti dell’uomo la misura della custodia cautelare in carcere. Il malvivente, uno straniero di 38 anni già noto alle forze dell’ordine per reati analoghi, è stato quindi accompagnato presso la Casa Circondariale di Sanremo.