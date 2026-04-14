Ventimiglia, cade a scuola e si ferisce: si alza in volo l'elisoccorso (Foto)

Cade a scuola e si ferisce. Scattano così, nel primo pomeriggio odierno, i soccorsi in via Vittorio Veneto a Ventimiglia.

Sul posto sono giunti tempestivamente un'automedica della Croce Azzurra Misericordia e un'ambulanza della Croce Verde Intemelia che hanno soccorso sul posto il ferito, una bambina di sette anni che sembra aver riportato una frattura a un braccio, che hanno poi trasportato fino al campo Zaccari dove è atterrato l'elisoccorso.

La bimba è stata, infatti, elitrasportata dal Grifo al pronto soccorso dell'ospedale Gaslini di Genova in codice giallo di media gravità.