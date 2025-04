Arma di Taggia, alle ex Caserme Revelli un nuovo campetto sportivo all’aperto: approvato il protocollo d’intesa tra Comune e Provincia

Un nuovo campetto sportivo all’aperto sorgerà all’interno dell’area delle ex Caserme Revelli ad Arma di Taggia. È quanto stabilito dalla delibera n. 21 approvata all’unanimità dal Consiglio comunale di Taggia nella seduta del 26 febbraio 2025, con la quale viene data l’immediata disponibilità dell’area alla Provincia di Imperia, che realizzerà l’intervento.

Il campetto sarà annesso alla palestra già esistente e destinato alle attività scolastiche del Liceo dello Sport, sede distaccata del liceo Colombo di Sanremo. Il progetto, promosso e attuato dalla Provincia con fondi propri, prevede anche interventi di sistemazione e pulizia della zona.

Nessun costo per il Comune. La delibera specifica che l’intervento non comporterà alcun impegno di spesa per il Comune di Taggia, che si limiterà a mettere a disposizione l’area, mantenendo come obiettivo condiviso quello della valorizzazione degli spazi pubblici e della promozione di attività scolastiche e sportive. Il Sindaco Mario Conio ha ricevuto mandato dal Consiglio per la sottoscrizione ufficiale del protocollo, che sarà seguito dagli atti tecnici necessari a cura del settore Patrimonio.

Un’area strategica e multifunzionale. Il complesso delle ex Caserme Revelli rappresenta un punto strategico per il territorio: si estende su circa 64.500 metri quadrati e ospita già edifici scolastici, impianti sportivi, spazi pubblici e sedi di associazioni. Negli anni, il Comune di Taggia e la Provincia di Imperia hanno lavorato fianco a fianco per valorizzare questa vasta area, ottenendone la piena proprietà a titolo gratuito dallo Stato, attraverso i decreti dell’Agenzia del Demanio del 2015 e del 2018.

Già nel 2015, infatti, i due enti avevano firmato un primo protocollo d’intesa per regolare i trasferimenti di proprietà tra Comune e Provincia, e nel 2022 è stato approvato un nuovo accordo per la realizzazione della sede definitiva dell’Istituto Alberghiero Ruffini-Aicardi, finanziato con fondi PNRR. Ora, questo ulteriore passo punta a completare l’offerta sportiva per gli studenti con un nuovo campo all’aperto.