Interventi urgenti sulla rete idrica: disagi tra Bordighera, Ventimiglia e Sanremo con possibilità di acqua torbida dai rubinetti

Una serie di interventi di manutenzione straordinaria programmati da Rivieracqua interesserà nei prossimi giorni diversi comuni del Ponente ligure, tra cui Bordighera, Ventimiglia, Sanremo, Ospedaletti e Taggia. Le operazioni potrebbero causare temporanei disagi nell’erogazione dell’acqua e fenomeni di opalescenza, ritenuti normali in questo tipo di lavorazioni.

Intervento principale sull’acquedotto del Roya

Nelle giornate di domani e giovedì è previsto un intervento urgente di riparazione della condotta Roya 1 in località Arziglia, nel territorio di Bordighera, nei pressi del Grand Hotel del Mare. Durante le operazioni saranno necessarie manovre sulla rete idrica che potrebbero comportare, a partire dalle ore 10:00 di mercoledì 15 aprile e fino al termine dei lavori, la comparsa di fenomeni di opalescenza dell’acqua nei comuni serviti.

Sospensione dell’acqua a Bordighera

Sempre nella giornata di domani, è in programma un ulteriore intervento sulla rete idrica locale di Bordighera che comporterà:

Interruzione dell’erogazione in Via Silvio Pellico

in Fascia oraria: dalle 8:30 alle 16

Alla ripresa del servizio, l’acqua potrebbe presentarsi temporaneamente torbida: si tratta di una condizione transitoria e non pericolosa.

Disagi anche a Ventimiglia

Interventi di manutenzione straordinaria interesseranno anche alcune zone di Ventimiglia, con possibili interruzioni o disservizi nelle seguenti aree:

Passeggiata Trento e Trieste

Passeggiata Cavallotti

Passeggiata Varaldo

Via Tacito

Via Nervia

Via Lamboglia

Via Asse

Anche in questo caso, al ripristino del servizio potrebbero verificarsi fenomeni di opalescenza.

Rivieracqua ha comunicato che tali interventi sono necessari per garantire il corretto funzionamento della rete idrica e migliorare il servizio nel lungo periodo. L’azienda si scusa per i disagi e invita i cittadini alla massima collaborazione e comprensione durante le operazioni.