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Cronaca | 14 aprile 2026, 19:49

Donna di 42 anni cade dalle scale in casa a Ventimiglia: soccorsa e trasferita in ospedale a Sanremo

Intervento del 118 nel tardo pomeriggio in corso Limone Piemonte: condizioni non gravi

Donna di 42 anni cade dalle scale in casa a Ventimiglia: soccorsa e trasferita in ospedale a Sanremo

Intervento dei soccorsi nel tardo pomeriggio di oggi a Ventimiglia, dove una donna di 42 anni è rimasta ferita dopo una caduta dalle scale all’interno della propria abitazione. L’episodio si è verificato in corso Limone Piemonte, dove sono prontamente intervenuti i sanitari per prestare le prime cure alla donna che è stata stabilizzata sul posto prima del trasferimento”.

Successivamente, la 42enne è stata trasportata all’ospedale di Sanremo per ulteriori accertamenti. Le sue condizioni, fortunatamente, non desterebbero particolari preoccupazioni: si tratterebbe di traumi non gravi, secondo le prime informazioni disponibili. 

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