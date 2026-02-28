 / Cronaca

Cronaca | 28 febbraio 2026, 17:47

Ventimiglia, scontro moto-auto: scattano i soccorsi (Foto)

Sul posto polizia locale, automedica e ambulanza

Frontale moto-auto a Ventimiglia. Scattano così i soccorsi, nel pomeriggio odierno in via Giuseppe Verdi, all'intersezione con Passaggio Colla, per un incidente stradale.

Sul posto sono prontamente intervenuti la polizia locale, un'automedica e un'ambulanza della Croce Verde Intemelia.

Un ferito, un uomo sui 50 anni, è stato soccorso e trasportato al pronto soccorso dell'ospedale di Sanremo. La polizia locale si è occupata della viabilità per consentire l'intervento in totale sicurezza e dei rilievi per la ricostruzione esatta della dinamica dell'incidente.

 

Elisa Colli

