Sanremo, Torino e Nizza insieme per la sicurezza al Festival della Canzone Italiana: pattugliamenti misti italo-francesi

Durante la settimana del Festival della Canzone Italiana, le vie del centro di Sanremo sono state percorse da pattugliamenti misti italo-francesi, con la partecipazione della polizia locale di Sanremo, Torino e Nizza. L’iniziativa ha interessato le zone a maggior afflusso turistico, garantendo maggiore sicurezza e controllo del territorio. Si tratta di un’applicazione del progetto DIGIPOL, cofinanziato dal programma europeo ALCOTRA – Alpi Latine Cooperazione Transfrontaliera, che punta a rafforzare la coesione tra le regioni confinanti italiane e francesi. L’obiettivo principale è sviluppare strumenti comuni di formazione per le forze di polizia locali, favorendo la cooperazione transfrontaliera.

Il Comune di Sanremo, con il presidente del consiglio comunale Alessandro Il Grande, era già stato invitato dalla Città di Nizza lo scorso dicembre per la presentazione ufficiale del progetto. In quell’occasione si era svolta una speciale sessione operativa con strumentazioni innovative, tra cui il poligono virtuale, per la formazione degli agenti.

“Questa collaborazione italo-francese, attraverso l’unione degli agenti dei rispettivi corpi di Polizia Locale, consente di mettere in campo un’azione altamente professionale e qualificata per la tutela e il controllo del territorio”, dichiara il presidente del consiglio comunale Alessandro Il Grande. “Dopo questa esperienza continueremo a promuovere forme di cooperazione sul tema della gestione della sicurezza, anche in riferimento alle grandi manifestazioni”.