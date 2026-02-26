Sanremo in lutto per la scomparsa dello storico fotografo Santo Squatriti

Sanremo dice addio a Santo Squatriti, storico fotografo matuziano, venuto a mancare all’affetto dei suoi cari all’età di 88 anni.

Per decenni è stato un punto di riferimento in città, conosciuto da residenti e visitatori come “il fotografo di Corso Imperatrice”, sempre pronto a catturare con il suo obiettivo i momenti felici di chi sceglieva la città dei fiori per una vacanza o una passeggiata sul lungomare.

Con la sua macchina fotografica ha immortalato generazioni di turisti, coppie, famiglie e bambini, contribuendo a custodire ricordi preziosi legati alla città di Sanremo. Il suo sorriso discreto e la sua professionalità lo avevano reso una figura familiare, parte integrante del paesaggio umano di Corso Imperatrice.

A darne il triste annuncio sono i nipoti Twiggy Isaia, Kilian Palombo, Chiara e Ilaria Rambaldi, le figlie Jessica e Stella Squatriti e i generi Nazzareno Palombo e Carlo Rambaldi, che oggi ne piangono la scomparsa insieme a quanti lo hanno conosciuto e stimato.

I funerali si terranno sabato mattina alle 10.30 presso la chiesa di San Rocco, dove amici, parenti e cittadini potranno stringersi attorno alla famiglia per l’ultimo saluto a un uomo che, attraverso le sue fotografie, ha raccontato un pezzo di storia della Sanremo turistica.