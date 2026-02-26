 / Cronaca

Sanremo, gatto smarrito questa mattina in zona Solaro – San Lorenzo. Si cercano i proprietari (foto)

Un micio bianco con macchie arancioni, collare rosso e indole domestica è comparso questa mattina nel quartiere. L’appello ai proprietari

Una lettrice ci scrive per segnalare la presenza di un gatto arrivato nel vicinato questa mattina. L’animale è per lo più bianco, con macchie arancione chiaro, indossa un collare rosso ed è un maschio, probabilmente non sterilizzato. Appare tranquillo e abituato al contatto umano, come se si fosse allontanato da casa o si fosse smarrito.

La lettrice racconta di aver già condiviso la segnalazione sui gruppi Facebook della zona, ma al momento nessuno sembra riconoscerlo.

Il ritrovamento è avvenuto in zona Solaro – San Lorenzo. Chiunque abbia informazioni o pensi che possa trattarsi del proprio gatto può contattare Rosa Pedrabissi – 392 0511169.

