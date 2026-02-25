Bordighera, tenta di truffare un’anziana fingendosi carabiniere: 54enne arrestato

I Carabinieri di Bordighera hanno arrestato un 54enne italiano, originario della Sicilia e già noto alle forze dell’ordine, responsabile di un tentativo di truffa ai danni di un’anziana residente in città.

La donna era stata contattata telefonicamente da un individuo che, spacciandosi per un carabiniere di Sanremo, le aveva raccontato di indagini in corso su una rapina in gioielleria. Per “verificare” che i suoi preziosi non fossero collegati al presunto reato, un collega sarebbe passato a casa sua di lì a poco.

Un copione purtroppo noto, ma che questa volta non è andato a segno. L’anziana, ricordando gli incontri informativi organizzati proprio dai Carabinieri per mettere in guardia le persone più fragili, ha intuito l’inganno. Ha così avvisato i vicini e chiamato il 112, parlando con la Centrale Operativa che ha inviato immediatamente una pattuglia.

Nel frattempo il complice del telefonista, presentatosi alla porta in abiti civili e fingendosi carabiniere, ha insistito per visionare gioielli e oggetti di valore. La signora, consapevole dell’arrivo dei veri militari, ha preso tempo fino a quando il truffatore, intuendo che qualcosa non stesse andando secondo i piani, ha tentato di allontanarsi.

La fuga è durata pochi istanti: i Carabinieri, giunti rapidamente sul posto, lo hanno bloccato e arrestato. L’uomo è stato portato nel carcere di Sanremo, in attesa dell’udienza di convalida. Dopo alcuni giorni, il giudice ha disposto per lui la misura cautelare dell’obbligo di dimora nel Comune di residenza e della presentazione quotidiana alla polizia giudiziaria.

A suo carico è stato inoltre avviato il procedimento per il foglio di via obbligatorio, che gli impedirà di tornare nella zona per diversi anni.