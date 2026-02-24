“InSospettabili”, la Polizia di Stato in prima linea contro le truffe online, presentazione a Casa Sanremo (Foto)

Taglio del nastro alla presenza del sindaco Mager a Casa Sanremo Underground per la mostra interattiva della Polizia di Stato intitolata “InsospettABILI - sviluppiamo abilità contro le frodi online”.

“InSospettabili” è un progetto promosso dalla Polizia di Stato con l’obiettivo di sviluppare nei cittadini competenze concrete per riconoscere e contrastare le frodi online, oggi tra le principali minacce digitali. L’iniziativa nasce per informare e sensibilizzare sui pericoli legati alle truffe informatiche, spiegando in modo chiaro le tecniche utilizzate dai criminali per indurre le vittime all’errore e convincerle a trasferire denaro o a fornire dati sensibili.



A conoscere l'iniziativa a margine della presentazione anche la show girl Stefania Orlando, noto volto tv.

Il progetto punta a far comprendere come i truffatori riescano a carpire informazioni personali, come credenziali di accesso e password, sfruttando meccanismi psicologici e comportamentali. Proprio perché molte frodi riescono grazie alla collaborazione inconsapevole della vittima, “InSospettabili” lavora sulla prevenzione, aiutando i cittadini a riconoscere segnali, schemi e modalità di inganno.

Il percorso è strutturato in sei totem interattivi, ciascuno dedicato a una specifica tipologia di truffa ritenuta oggi di maggiore allarme sociale. Per ogni caso viene illustrato il funzionamento del raggiro, la strategia del truffatore e il motivo per cui la vittima viene indotta a commettere l’errore. L’obiettivo è rafforzare la capacità di riconoscere le tecniche di manipolazione prima che il danno avvenga.

Elemento distintivo del progetto è l’utilizzo di video realizzati in collaborazione con il Giffoni Film Festival, il Ministero dell’Istruzione e ragazzi delle cosiddette “generazioni connesse”, che si sono messi in gioco per spiegare in modo diretto e comprensibile le diverse tipologie di frode. A questi contenuti si affiancano quiz e attività interattive, pensate per sviluppare in maniera pratica le abilità di autodifesa digitale.

Al termine del percorso, ogni cittadino riceve una comunicazione via email dalla Polizia Postale, nella quale vengono indicate le vulnerabilità del proprio profilo digitale e il livello di esposizione online. Un passaggio finale che rende l’esperienza personale e concreta, trasformando l’informazione in consapevolezza.

Pur affrontando solo alcune delle numerose truffe esistenti, “InSospettabili” è un progetto dinamico: grazie alla natura digitale dei dispositivi, i contenuti potranno essere aggiornati nel tempo per rispondere all’evoluzione delle minacce informatiche.