Blind, Elma & Soniko al Festival tra le Nuove Proposte: “Siamo un tornado di emozioni”

Blind, El Ma & Soniko saranno in gara al Festival di Sanremo nella sezione Nuove Proposte. Il trio con il brano “Nei miei DM” si è imposto tra altri 500 candidati in Area Sanremo e ora si appresta a calcare il palco dell’Ariston.

“Stiamo vivendo un momento bellissimo, ci stiamo divertendo che penso sia la cosa principale. Siamo in un tornado di emozioni. Siamo onorati di stare qui” commenta Blind.

“È un sogno che si avvera. Abbiamo lavorato tanto e non vediamo di salire e cantare” aggiunge la giovane El Ma.

“Sono onorato di essere all’Ariston e di essere qui davanti a voi. Non nascondo la mia emozione. Ho perso mia nonna qualche tempo fa spero mi guardi da lassù” conclude Soniko.

Domani sera sfideranno Niccolò Filippucci. “Ha un grande pezzo, affronteremo il Festival con lo spirito con cui siamo arrivati, con il sorriso e con la nostra energia, daremo il meglio” spiega Blind.

“Sarebbe stato bello andare contro Mazzariello - aggiunge Soniko - perché forse avremmo decretato il vincitore effettivo, ma siamo chiamati a vedercela contro tutti. L’esito poi lo vedremo”.

Ancora non si sa se dopo questa esperienza proseguiranno con il progetto. “La musica ci unisce tanto - aggiunge El Ma- ma secondo me siamo riusciti a fare un bel mix tra un deejay, un rapper e una cantante. Ci siamo trovati bene, forse questa è stata la nostra più grande forza”.

“In base a molti fattori si capirà se fare un altro progetto insieme - conclude Blind - stiamo tutti facendo i nostri progetti, ma ora il focus è su Sanremo”.