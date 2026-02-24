Il ritorno di Olly all'Ariston con la sua "Balorda nostalgia"

Olly torna all’Ariston come ospite dopo aver trionfato nella precedente edizione del Festival di Sanremo, e lo fa riproponendo il brano vincitore, “Balorda nostalgia”. Un successo strameritato, che ha messo d’accordo giovanissimi e non, consacrando l’artista genovese al punto da far riaprire le porte dello stadio Luigi Ferraris della sua città ai grandi eventi musicali. “È giusto ripartire da dove ci eravamo lasciati”, ha annunciato Carlo Conti, dopo il doveroso omaggio a Pippo Baudo.

In fondo è dal 2023 che Federico Olivieri, questo il vero nome del cantautore, non smette di attirare l’attenzione su di sé e sulla sua musica, sempre al fianco di Jvli, amico fraterno e producer che lo accompagna fin dagli esordi. Negli ultimi dodici mesi l’artista ha consolidato il proprio status con tour sold-out nei principali palazzetti italiani e una presenza radiofonica costante; il suo album ha inoltre raggiunto l’incredibile traguardo dei 18 dischi di platino.

La sua esibizione è stata uno dei momenti più attesi della serata, preceduta da un bagno di folla per le strade di Sanremo, dove i fan hanno sfilato tutto il giorno con poster e occhiali da sole personalizzati con i versi delle sue canzoni. Tradizione vuole che il vincitore dell’edizione precedente torni sul palco per eseguire il brano della vittoria o per presentare nuova musica. “Magari un giorno torneremo e festeggeremo di nuovo”, ha commentato l’artista prima di lasciare spazio ai colleghi in gara.