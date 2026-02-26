‘Eternità’, l’omaggio a Ornella Vanoni, la voce di Camilla Ardenzi per ricordare la nonna, scomparsa nel novembre scorso

Le note di ‘Eternità’ e la voce di Camilla Ardenzi che, nelle sfumature, ricorda quella della nonna, Ornella Vanoni. Sul palco del teatro Ariston arriva l’omaggio alla grande artista scomparsa il 21 novembre scorso.

Raggiunta sul palco da Carlo Conti e Laura Pausini, Ardenzi ha condiviso con il pubblico quello che secondo lei è stato il più grande insegnamento che Vanoni le ha lasciato: “Non pensarci troppo”.

Quello di questa seconda serata del Festival non sarà l’unico pensiero alla signora della musica italiana. Nel corso della serata cover di venerdì, infatti, diversi artisti hanno scelto di ricordare Vanoni attraverso le sue canzoni.